CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य ही हमारी पहचान है. हम मातृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था के संवाहक हैं. यह सिर्फ भारत देश ही है, जहां बच्चा-बच्चा देश को माता के रूप में पूजकर ‘भारत माता की जय’ कहता है. यह नारियों के प्रति हमारी आस्था, हमारे सम्मान का प्रतीक है.

लाडली बहनों के लिए धन की कोई कमी नहीं

उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है. दीपावली की भाईदूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे और हमारा संकल्प है कि धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह कर देंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी जिले में किसानों को बाढ़ आपदा की राहत राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं. प्रदेश के हर अंचल में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. विकास की बात पर हमारी सरकार हर कदम पर नागरिकों के साथ है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को शिवपुरी जिले के नरवर में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 185 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 65 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया. इनमें 48.90 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 136.67 करोड़ लागत के 52 से अधिक विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है.

राजा नल-दमयंती की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री ने नरवर में राजा नल-दमयंती की प्रतिमा का अनावरण भी किया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरवर के पुराने किले में रोप-वे निर्माण करने एवं नरवर में नया आईटीआई खोलने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने नरवर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने, नगर परिषद नरवर में गौशाला निर्माण एवं पुलिस चौकी बनाने और आवागमन की बेहतरी के लिए सिंध नदी पर एक नया सेतु बनाने की भी घोषणा भी की.

भावांतर योजना का लाभ लें किसान

इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश के किसानों को सोयाबीन उपार्जन के लिए शुक्रवार को ही भावांतर योजना की सौगात दी गई है. किसान भाई 10 से 25 अक्टूबर के बीच इस योजना में सोयाबीन बेचने के लिए अपना पंजीयन कराएं. किसानों को सोयाबीन का 5328 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिलाएंगे. हमारी सरकार अपने सभी वादों और संकल्पों को पूरा करते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है.

स्थानीय नेताओं ने किया स्वागत

ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरवर आकर शिवपुरी जिले को अनेकों सौगात दी है. करेरा विधायक रमेश खटीक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का राजा नल की नगरी नरवर में आत्मीय स्वागत है. कार्यक्रम में विधायक महेंद्र सिंह यादव, विधायक प्रीतम लोधी, विधायक भवानी सिंह राठौर जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं.

