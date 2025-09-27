Madhya Pradeshराज्य

CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरवर (शिवपुरी) में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत महिला सम्मेलन को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने नवरात्रि के पावन पर्व पर जगत जननी जगदंबा भवानी और सभी माताओं-बहनों को प्रणाम किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि यूनान, मिस्र और रोम जैसी सभ्यताएं समाप्त हो गईं, लेकिन भारत माता की जय बोलने वाले देश की संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है. यह मातृशक्ति के सम्मान और आशीर्वाद का परिणाम है. उन्होंने बताया कि दुनिया के 200 से अधिक देशों में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां बच्चा-बच्चा “भारत माता की जय” कहता है.

शिव-पार्वती की संस्कृति और विकास का संकल्प

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी साल में एक बार मनाई जाती हैं, जबकि मां दुर्गा के नौ दिन साल में दो बार मनाए जाते हैं. यह हमारे समाज में नारी शक्ति के उच्च स्थान को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सभी देवताओं की पूजा माता के बिना अधूरी होती है.

मुख्यमंत्री ने शिवपुरी के महादेव से जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि शिवपुरी का हर कोना महादेव की शक्ति से जुड़ा हुआ है और वे खुद महाकाल की नगरी से आए हैं. महादेव और उनका परिवार हमारी संस्कृति के आनंद और ऊर्जा का स्रोत हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर शिवपुरी में 185 करोड़ की लागत से 65 से अधिक विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया गया.

लाड़ली बहनों और किसानों को राहत की सौगात

लाडली बहनों के लिए उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे. दिवाली के बाद उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी, जिसे धीरे-धीरे 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा. किसानों के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि सोयाबीन का भाव पिछले साल 4800 रुपये था, जो इस साल बढ़कर 5328 रुपये हो गया है. इसे 2028 तक 6000 रुपये तक पहुंचाने की योजना है. भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिलेगा.

नरवर को विकास की ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने नरवर किले पर रोप-वे बनाने की भी घोषणा की, जिससे पर्यटन और विकास को नई ऊंचाई मिलेगी. जनपद पंचायत में आईटीआई की स्थापना की जाएगी ताकि युवाओं को रोजगार और तकनीकी शिक्षा के अवसर मिल सकें. 50 ग्रामों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा. नगर परिषद द्वारा गौशाला का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे फसलों को नुकसान कम होगा और गौ माता की सेवा होगी.

सुविधाओं का विस्तार और विकास का भरोसा

उन्होंने मगरनी-नरवर के बीच सिंध नदी पर पुल के निर्माण की भी घोषणा की, जिससे आवागमन और व्यापार आसान होगा. थाना करैरा क्षेत्र में पुलिस सहायता केंद्र को पुलिस चौकी में उन्नत किया जाएगा.

अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार कदम से कदम मिलाकर विकास के हर कार्य को पूरा करेगी.

