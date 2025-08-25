राष्ट्रीय

जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी, वकील का आरोप- चालान देने से कतरा रही पुलिस

Anup Tiwari25 August 2025 - 9:53 PM
2 minutes read
Jyoti Malhotra Spy Case
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में हुई पेशी

Jyoti Malhotra Spy Case : हरियाणा की जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद सोमवार, 25 अगस्त को फिजिकली कोर्ट में पेश किया गया. इस सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं, खासकर पुलिस की भूमिका को लेकर.

अदालत में हुई पेशी, चालान प्रक्रिया में अड़चनें

ज्योति के वकील कुमार मुकेश के अनुसार, पेशी का मकसद चालान की सप्लाई प्रक्रिया को पूरा करना था. लेकिन जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ी, पुलिस ने कोर्ट में एक अर्जी दी जिसमें अनुरोध किया गया कि चालान के कुछ हिस्से ना दिए जाएं. वकील ने इसका सख्त विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर मामले को उलझा रही है. उनका कहना था कि या तो पुलिस के पास ज्योति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं या फिर वह किसी खुलासे से बचने की कोशिश कर रही है.

वकील का आरोप, पुलिस कर रही है समय की बर्बादी

मीडिया से बात करते हुए वकील ने दावा किया कि पुलिस के इस व्यवहार से लगता है कि उनके पास ज्योति के खिलाफ ठोस प्रमाण नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की मंशा केवल मामले को टालने और बेइज्जती से बचने की है. कोर्ट में पेश की गई अर्जी को अस्पष्ट बताते हुए वकील ने कहा कि पुलिस को अर्जी दोबारा साफ-साफ बनाकर पेश करनी होगी, जिसका वे विधिवत जवाब देंगे. फिलहाल कोर्ट ने अगली पेशी की तारीख 2 सितंबर तय की है.

जांच और आरोप, अब तक क्या सामने आया है

गौरतलब है कि ज्योति को 16 मई को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का दावा है कि वह पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थी और उन्होंने 2023 में दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग का दौरा कर दानिश नामक व्यक्ति से मुलाकात की थी. बाद में इसी साल 13 मई को दानिश को भारत सरकार द्वारा ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर देश से निष्कासित कर दिया गया. पुलिस ने मामले में 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. वकील का कहना है कि यदि चार्जशीट 100 पन्नों से अधिक है, तो नए कानूनों के अनुसार इसे डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें : इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari25 August 2025 - 9:53 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत और फिजी ने बढ़ाई रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और जलवायु सहयोग पर किए समझौते

भारत और फिजी ने बढ़ाई रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और जलवायु सहयोग पर किए समझौते

25 August 2025 - 3:47 PM
Photo of अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

25 August 2025 - 11:48 AM
Photo of स्वास्थ्य कारण या सियासी दबाव? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उठे सवाल, अमित शाह ने दी सफाई

स्वास्थ्य कारण या सियासी दबाव? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उठे सवाल, अमित शाह ने दी सफाई

25 August 2025 - 11:24 AM
Photo of न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द, कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द, कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

22 August 2025 - 9:05 AM
Photo of चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

18 August 2025 - 8:00 PM
Photo of भारत-पाकिस्तान पर हमारी नजर है, रूस-यूक्रेन में शांति जरूरी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

भारत-पाकिस्तान पर हमारी नजर है, रूस-यूक्रेन में शांति जरूरी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

18 August 2025 - 7:59 AM
Photo of मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को लिखा भावुक पत्र, यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों के लिए की मदद की अपील

मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को लिखा भावुक पत्र, यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों के लिए की मदद की अपील

17 August 2025 - 9:56 AM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

17 August 2025 - 9:06 AM
Photo of जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

15 August 2025 - 6:00 PM
Photo of वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, लाल किले से PM मोदी की आत्मनिर्भरता की पुकार

वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, लाल किले से PM मोदी की आत्मनिर्भरता की पुकार

15 August 2025 - 4:19 PM
Back to top button