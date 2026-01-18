Uttar Pradeshधर्म

मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Ajay Yadav18 January 2026 - 10:21 AM
2 minutes read
मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Muni Amavasya : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन सुबह से ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. माघ मेले में पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगा ली है. मेला प्रशासन को उम्मीद है कि मौनी अमावस्या के इस शुभ अवसर पर करीब तीन करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान के लिए आ सकते हैं.

सुबह 7 बजे तक 75 लाख श्रद्धालु स्नान

बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे तक 75 लाख श्रद्धालु गगा स्नान कर चुके थे. उससे पहले, सुबह चार बजे तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा ली थी. इससे पहले शनिवार को करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु, प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे.

बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में भीड़ उम्मीद से ज्यादा है. माना जा रहा है कि धूप निकलने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है. वहीं, प्रशासन ने माघ मेले में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं. उत्तर प्रदेश एटीएस की गश्ती टीम भी यहां तैनात की गई है.

चेकिंग अभियान के तहत मेला क्षेत्र का निरीक्षण

मौनी अमावस्या के अवसर पर माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया. सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मेटल डिटेक्टर के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार स्वयं स्नान घाट पर मौजूद रहे और लगातार श्रद्धालुओं से अपील करते रहे कि स्नान पूरा करने के बाद घाट खाली करें ताकि अन्य लोग भी स्नान कर सकें. उनके साथ अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद रहे.

डीएम ने व्यवस्थाएं बताईं

वही, प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा के अनुसार, मौनी अमावस्या के मौके पर कड़े इंतजाम किए गए हैं. पवित्र स्नान पूरा करने के बाद श्रद्धालु सुरक्षित रूप से लौट रहे हैं, और निकासी की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से काम कर रही हैं. पार्किंग क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही हमारी योजना के अनुसार नियंत्रित की जा रही है. अब तक श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है.

