Haryanaराज्य

CM नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात में हरियाणा को बड़ी सौगात: भंडारण क्षमता बढ़ी, खरीद जल्द होगी शुरू

Anup Tiwari15 September 2025 - 10:57 PM
2 minutes read
Haryana grain storage
CM नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की मुलाकात

हाइलाइट्स :-

  • CM नायब सिंह ने प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की.
  • PEG तहत 30 लाख MT भंडारण को मंजूरी.
  • 1 अक्टूबर से खरीद जल्द शुरू होगी.
  • 6200 करोड़ भुगतान का आश्वासन मिला.
  • PDS में टूटा चावल 25% से घटाकर 10%.

Haryana grain storage : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से हाल ही में मुलाकात की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए कई मंजूरियां और आश्वासन प्राप्त हुए.

गोदामों की क्षमता बढ़ाने को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने PEG योजना के अंतर्गत हरियाणा के गोदामों की क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इससे राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक फसल संग्रहण संभव होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार से 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया को निर्धारित समय से पहले शुरू करने का आग्रह किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है.

बकाया राशि के जल्द भुगतान का दिया आश्वासन

हरियाणा ने केंद्र के पूल में गेहूं और चावल की फसल का 100 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक रखा है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा को 6200 करोड़ रुपये की बकाया राशि का जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है. दिसंबर में अगली फसल की सप्लाई शुरू होने पर राज्य को 14.5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टॉक रखने के लिए भी स्थान मिलेगा, और अतिरिक्त चावल और गेहूं अन्य राज्यों को भेजे जाएंगे.

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने शुगर मिल की दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिली है. इससे गन्ने की फसल को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अधिक लाभ होगा.

टूटे चावल की खरीद पर केंद्र का समर्थन, हरियाणा को राहत

इसके अलावा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत बांटे जाने वाले चावल में टूटे चावल की मात्रा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की पायलट योजना का समर्थन किया. हरियाणा का लक्ष्य इस साल 10 प्रतिशत टूटे चावल की खरीद को 3.5 लाख टन से बढ़ाकर 8 लाख टन करना है, जिसे केंद्र सरकार ने सराहा है. साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि बचे हुए 15 प्रतिशत टूटे चावल को 15 दिनों के भीतर बेच दिया जाएगा.

इस मुलाकात और बातचीत के बाद हरियाणा सरकार को खाद्य आपूर्ति और फसल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग मिला है, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में मजबूती आएगी.

यह भी पढ़ें : संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari15 September 2025 - 10:57 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

15 September 2025 - 10:25 PM
Photo of संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

15 September 2025 - 10:05 PM
Photo of PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

15 September 2025 - 9:27 PM
Photo of फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

15 September 2025 - 8:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

15 September 2025 - 8:00 PM
Photo of ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

15 September 2025 - 6:26 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

15 September 2025 - 5:26 PM
Back to top button