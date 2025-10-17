Haryanaराज्य

1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

Amzad Khan17 October 2025 - 2:19 PM
3 minutes read
Haryana government achievements
पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियां साझा कीं।

Haryana government achievements : हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर पंचकूला में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. पूरा माहौल जश्न और गर्व से भरा हुआ था – जैसे हरियाणा के विकास की नई कहानी खुद बोल रही हो.

मुख्यमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना में नई सौगातें

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर सौंपे. उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना में 12,031 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, और आज 8,028 नए प्लॉट बांटे गए हैं. इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी 518 प्लॉट आवंटित किए गए. कुल मिलाकर इस योजना में अब तक 15,765 प्लॉट दिए जा चुके हैं.

77 हजार से अधिक परिवारों को मिला आवास का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को घर का सपना साकार हुआ है –

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत: 49,403 परिवार
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत: 27,796 परिवार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब “ट्रिपल इंजन सरकार” की तिगुनी रफ्तार का नतीजा है.

त्योहारों की शुभकामनाओं के साथ विकास की नई कहानी

सैनी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा,

“आज का दिन हरियाणा के विकास और जनकल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन है.”

विकास परियोजनाओं की झड़ी

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने 25,515 करोड़ रुपये की लागत से 2,716 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है.

  • पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 1,044 करोड़ रुपये जारी किए गए.
  • नगर निकायों को 1,483 करोड़ रुपये की राशि दी गई.
    इससे हरियाणा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई दिशा मिली है.

किसानों के हित में बड़ी पहलें

कृषि क्षेत्र में हरियाणा ने नई मिसाल कायम की है.

  • अब राज्य में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है.
  • पिछले 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1.54 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं.
  • हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक – 2024 से पट्टेदार किसानों को बड़ा भरोसा मिला है.

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य किसान को सम्मान और सुरक्षा देना है – ताकि खेत से खजाने तक उसकी हिस्सेदारी मजबूत हो.”

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम

हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है.

  • बीमा सखी योजना में अब तक 9,656 महिलाएं जुड़ चुकी हैं.
  • दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है.
  • सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की 5 लाख महिलाएं “लखपति दीदी” बनें.

शिक्षा और स्वास्थ्य में नई ऊंचाइयां

हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम हो रहा है.

  • अब राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज हैं.
  • आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1.34 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है.
    यह कदम हरियाणा को स्वस्थ और शिक्षित राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है.

उद्योग और निवेश में नया अध्याय

उद्योगों के क्षेत्र में भी हरियाणा ने बड़ी छलांग लगाई है.

  • आईएमटी खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है.
  • मुख्यमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया.
  • हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं.

मुख्यमंत्री की घोषणाएं और नई उम्मीदें

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई नई घोषणाएं भी कीं —

  • CET परीक्षा करेक्शन पोर्टल अब 17 से 24 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा.
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 नवंबर 2025 से 200 रुपये की बढ़ोतरी होगी – अब पेंशन 3200 रुपये प्रति माह होगी.
  • धनतेरस के दिन लाभार्थियों की रजिस्ट्री कराने के लिए तहसीलें खुली रहेंगी.

भरोसे और विकास की डोर

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा,

“हमारा मक़सद है हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना. यह सिर्फ़ हुकूमत नहीं, भरोसे की डोर है जो जनता के साथ जुड़ी है.”

हरियाणा की यह कहानी अब सिर्फ़ विकास की नहीं, बल्कि भरोसे, मेहनत और नई उम्मीदों की दास्तान बन चुकी है.

