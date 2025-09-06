Punjabराज्य

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए संभाली कमान

Harjot Bains Saved Temple
मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नांगल डैम का किया दौरा

Harjot Bains Saved Temple : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैन्स ने आज नंगल स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की है. यह एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल है, जो सतलुज नदी की तेज धाराओं के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था.

उन्होंने स्वयंसेवकों, स्थानीय युवाओं और अधिकारियों के साथ मिलकर मंदिर परिसर को और नुकसान से बचाने के लिए रिवेटमेंट से मज़बूत किया.

1.27 करोड़ की राशि की गई आवंटित

शिक्षा मंत्री ने बताया कि नगर परिषद, नंगल के माध्यम से मंदिर परिसर को स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए 1.27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों और कस्बों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को इस आपदा से बचाने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सामूहिक प्रयासों से हम इस चुनौती को पार करेंगे और सामान्य स्थिति बहाल करेंगे. साथ ही उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए युवाओं की क्लबों, पंचायतों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया.

भाखड़ा डैम पर साझा की महत्वपूर्ण जानकारी

इस बीच हरजोत सिंह बैन्स ने भाखड़ा डैम को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत भरी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि डैम का जलस्तर घटकर 1678.66 फीट पर पहुंच गया है, जो कल के 1679.05 फीट से लगभग आधा फीट कम है. यह कमी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आई है. उन्होंने इस गिरावट का श्रेय हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट क्षेत्रों में बारिश में कमी और अनुकूल मौसम को दिया.

कठिन समय में ग्रामीणों का बंटाया हाथ

कठिन समय में मदद का हाथ बढ़ाते हुए हरजोत सिंह बैंस ने गांव हरीवाल में नदी के किनारे को मजबूत करने में भी ग्रामीणों की मदद की. उन्होंने बताया कि तेज बहाव से हो रहे कटाव को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में नदी किनारों को मजबूत करने हेतु जंबो बैग्स का उपयोग किया जा रहा है.

