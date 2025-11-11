Guru Tegh Bahadur Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित शहीदी यात्रा में भाग लिया. यह पवित्र नगर कीर्तन 11 नवंबर को पंचकूला जिले से शुरू होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर सम्पन्न होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में शामिल होना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है. उन्होंने इसे गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के प्रति समर्पण को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास बताया.

गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, “गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उनका बलिदान हमें इंसानियत, साहस और एकता का संदेश देता है.”

सरकार ने की कई ऐतिहासिक घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं –

अंबाला स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा.

का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा. चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ की स्थापना की जाएगी.

में श्री गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ की स्थापना की जाएगी. यमुनानगर में बन रहा मेडिकल कॉलेज भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर होगा.

भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर होगा. पंचकूला से पोंटा साहिब मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग रखा जाएगा.

का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग रखा जाएगा. लखनौर साहिब में माता गुजरी देवी के नाम से VLDA कॉलेज बनाया जा रहा है, जो शिक्षा और सेवा का प्रतीक बनेगा.

25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, “गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल श्रद्धांजलि का विषय नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है.”

एकता, बलिदान और मानवता का संदेश

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थीं. उन्होंने कहा कि “गुरु जी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो सबके लिए समानता, प्रेम और न्याय की बात करे.” हरियाणा सरकार इसी भावना के साथ समाज को जोड़ने और पंजाबियत, आध्यात्मिकता तथा मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है.

यह भी पढ़ें : फरीदाबाद से बड़ी सफलता, केशव मौर्य ने सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की और बिहार में एनडीए की बढ़त का दावा किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप