CM Yogi Adityanath : यूपी में अपराधी सीएम योगी का नाम सुनकर थर-थर कांप रहे है. योगी राज में लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है, अपराधियों को खोज-खोज के निकाला जा रहा है. इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहार में खलल डालने वालो को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि “जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही है”. उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. यूपी के मुखिया ने बीते दिन राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया था, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। इसी बीच योगी की तरफ से त्योहार में खलल डालने वालो की कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी – सीएम योगी आदित्यनाथ

अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रिवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि “उत्साह और उमंग के त्योहार में अगर किसी ने इस त्योहार की खुशी और उत्साह में खलल डालने की कोशिश की, तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी. चाहे कोई भी हो, उन्हें बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा.

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "If anyone tries to disrupt the joy and enthusiasm of this festival, the bars of the jail will be waiting for them; no matter who they are, they will be put behind bars without delay. Festivals and celebrations… pic.twitter.com/dk77K2ncmU — ANI (@ANI) October 15, 2025

त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में, उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए गए हैं. अब यह दंगाइयों के सामने झुकने वाली सरकार नहीं है.”

राज्यकर्मियों को मिलेगा बोनस

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन राज्यकर्मियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए ऐलान किया था कि “वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दीपावली के पावन पर्व से पूर्व समस्त राज्य कर्मचारियों को खुशियों की बड़ी सौगात दी जाएगी. 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाएगा.

दीपावली के पहले यह आर्थिक लाभ राज्य कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा”. सीएम योगी की अगुवाई में राज्य में तेजी से विकास हो रहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है.

