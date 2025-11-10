Uttar Pradesh

सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् होगा अनिवार्य

फटाफट पढ़ें:

  • यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य
  • मुख्यमंत्री योगी ने विरोध को राष्ट्रविरोधी कहा
  • जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं
  • विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
  • बयान पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएँ संभव

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य करने की घोषणा की है, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध न केवल अनुचित है, बल्कि यह भारत के विभाजन का एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी रहा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से गाया जाएगा.

वंदे मातरम के विरोध को बताया राष्ट्रविरोधी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रमों में जाते हैं.” उन्होंने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्रविरोधी सोच करार दिया और कहा कि अब ऐसे विचार बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे.

सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई दोबारा जिन्ना जैसी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएँ आ सकती हैं.

