Punjab News : पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने बुधवार को पंजाब विधानसभा में बजट पर बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया मौजूदा बजट हर वर्ग की भलाई और राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट आम लोगों, गरीब वर्ग और मजदूरों की भलाई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में तैयार किया गया यह बजट पंजाब के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। उन्होंने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किया गया यह बजट महिलाओं को समर्पित है और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए तैयार किया गया है।

बागवानी विकास के लिए 1300 करोड़ मंजूर

भगत ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि पहली बार बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जिससे पंजाब में बागवानी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला गया है और विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें, वर्दियां और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी तरह राज्य के लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त दवाइयां और अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं मिल रही हैं।

सरकार का मुख्य उद्देश्य

मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और पंजाब को हर दृष्टि से समृद्ध बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि मौजूदा बजट पंजाब के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

