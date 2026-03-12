Punjabखेत-खलिहानराज्य

बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट किसानों की भलाई को समर्पित: मोहिंदर भगत

Shanti Kumari12 March 2026 - 3:15 PM
1 minute read
Mohinder Bhagat

Punjab News : पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने बुधवार को पंजाब विधानसभा में बजट पर बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया मौजूदा बजट हर वर्ग की भलाई और राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट आम लोगों, गरीब वर्ग और मजदूरों की भलाई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में तैयार किया गया यह बजट पंजाब के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। उन्होंने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किया गया यह बजट महिलाओं को समर्पित है और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए तैयार किया गया है।

बागवानी विकास के लिए 1300 करोड़ मंजूर

भगत ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि पहली बार बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जिससे पंजाब में बागवानी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला गया है और विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें, वर्दियां और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी तरह राज्य के लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त दवाइयां और अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं मिल रही हैं।

सरकार का मुख्य उद्देश्य

मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और पंजाब को हर दृष्टि से समृद्ध बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि मौजूदा बजट पंजाब के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

ये भी पढ़ें – पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत को राहत, सऊदी से आने वाला तेल टैंकर सुरक्षित पहुंचा भारत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari12 March 2026 - 3:15 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘विश्व गुरु’ से लेकर सिलेंडरों के लिए लाइनों तक का सफर, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार के दावों की खोली पोल

‘विश्व गुरु’ से लेकर सिलेंडरों के लिए लाइनों तक का सफर, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार के दावों की खोली पोल

12 March 2026 - 7:44 PM
Photo of Punjab News : मोहाली में लगेगा निवेश का महाकुंभ, प्रगतिशील पंजाब सम्मेलन में जुटेंगे बड़े निवेशक

Punjab News : मोहाली में लगेगा निवेश का महाकुंभ, प्रगतिशील पंजाब सम्मेलन में जुटेंगे बड़े निवेशक

12 March 2026 - 7:16 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा बूस्ट, भगवंत मान सरकार 672 स्टाफ नर्सों की करेगी भर्ती

पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा बूस्ट, भगवंत मान सरकार 672 स्टाफ नर्सों की करेगी भर्ती

12 March 2026 - 6:56 PM
Photo of LPG संकट पर सरकार का जवाब, पेट्रोल-डीजल और LPG पर कोई किल्लत नहीं- हरदीप पुरी

LPG संकट पर सरकार का जवाब, पेट्रोल-डीजल और LPG पर कोई किल्लत नहीं- हरदीप पुरी

12 March 2026 - 6:26 PM
Photo of पंजाब में युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, प्रमुख स्रोतों से राजस्व को दोगुना किया- हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, प्रमुख स्रोतों से राजस्व को दोगुना किया- हरपाल सिंह चीमा

12 March 2026 - 2:02 PM
Photo of बिना कोई नया टैक्स लगाए पेश किया गया बजट, पंजाबियों के कल्याण को करेगा सुनिश्चित: बरिंदर गोयल

बिना कोई नया टैक्स लगाए पेश किया गया बजट, पंजाबियों के कल्याण को करेगा सुनिश्चित: बरिंदर गोयल

12 March 2026 - 1:52 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्र सरकार को घेरा, असफल विदेश नीति के कारण देश में ऊर्जा संकट

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्र सरकार को घेरा, असफल विदेश नीति के कारण देश में ऊर्जा संकट

12 March 2026 - 1:00 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया से 1464 रुपये की बचत, 21 टोल बंद, 45,000 किमी. सड़कों का निर्माण जारी

लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया से 1464 रुपये की बचत, 21 टोल बंद, 45,000 किमी. सड़कों का निर्माण जारी

12 March 2026 - 12:36 PM
Photo of मोनालिसा की शादी से नाराज घरवाले गायब, सनोज मिश्रा ने कहा – ‘ये बगावत नहीं लव जिहाद है’

मोनालिसा की शादी से नाराज घरवाले गायब, सनोज मिश्रा ने कहा – ‘ये बगावत नहीं लव जिहाद है’

12 March 2026 - 11:59 AM
Photo of भुल्लर ने बजट पर चर्चा में लिया भाग , पंजाब बजट 2026–27 को प्रगतिशील और जनकल्याण केंद्रित बताया

भुल्लर ने बजट पर चर्चा में लिया भाग , पंजाब बजट 2026–27 को प्रगतिशील और जनकल्याण केंद्रित बताया

12 March 2026 - 11:15 AM
Back to top button