CM योगी आदित्यनाथ की भावुक चिट्ठी : प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा और नियम पालन की अपील

Ajay Yadav12 January 2026 - 8:24 AM
CM Yogi Ki Pati :
CM योगी आदित्यनाथ की भावुक चिट्ठी : प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा और नियम पालन की अपील

फटाफट पढ़ें:

  • योगी की पाती में सड़क सुरक्षा पर चिंता
  • प्रदेशवासियों से नियम पालन की अपील
  • हादसों में मौत को शून्य करने का लक्ष्य
  • 20 जिलों में अभियान, 3,000 ब्लैक स्पॉट
  • हेलमेट और सीट बेल्ट जरूरी

CM Yogi Ki Pati : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसे ‘योगी की पाती’ नाम दिया गया है. इस पाती में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कई परिवारों की खुशियां छीन लेती है. ‘योगी की पाती’ के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री का लक्ष्य सड़क हादसों में शून्य मृत्यु

प्रदेश में 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा लक्ष्य लोगों के सड़क व्यवहार में बदलाव लाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को शून्य मृत्यु दर तक लाना हमारा लक्ष्य है.

20 जिलों में अभियान चल रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 20 सबसे दुर्घटना-संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में 3,000 से ज्यादा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान के चार स्तंभ शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपात देखभाल हैं.

नियम सख्ती से लागू होंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस नियमों को सख्ती से लागू करेगी और इसमें आप का सहयोग सबसे जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग जानलेवा है. उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार और नशा दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण हैं.

बच्चों को वाहन न चलाने दें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य हैं, ये दिखावे की वस्तु नहीं हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों को वाहन चलाने देना अपराध है और यह माता-पिता की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैदल यात्रियों का भी सड़क पर चलने का अधिकार है. उन्होंने सड़कों को सुगम और सुरक्षित बनाने तथा ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की.

