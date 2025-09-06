हाइलाइट्स :-

17,500 किसानों को 20 करोड़ की मदद.

अब तक 188.52 करोड़ की राहत दी गई.

सरकार हर संकट में किसानों के साथ.

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 20 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की. यह राशि 11 जिलों के 12 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रभावित 17,500 किसानों को दी गई है.

हर परिस्थिति में किसानों के साथ सरकार

समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी राज्य सरकार 30 करोड़ रुपये की राहत किसानों को दे चुकी है. साल 2025-26 में अब तक कुल 188.52 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी अत्यधिक बारिश तो कभी कम बारिश के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है. लेकिन सरकार ने समय पर राहत देकर यह साबित किया है कि वह किसानों की तकलीफ को समझती है. उन्होंने किसानों की मेहनत और साहस की सराहना करते हुए कहा कि जैसे सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही किसान खेतों में डटे रहते हैं.

अगली फसल में भरपाई की जताई उम्मीद

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाना उसका लक्ष्य है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली फसल में किसान फिर से मजबूती से खड़े होंगे और नुकसान की भरपाई कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री ने सभी से यह प्रार्थना भी की कि धरती माता फिर से अन्न से भरे भंडार दे और प्रदेश समृद्ध बने.

