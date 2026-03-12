Biharराष्ट्रीय

बिहार में चूल्हा-चौका संकट में आया, रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर कसा तंज

Karan Panchal12 March 2026 - 4:54 PM
LPG Cylinder Crisis : ईरान-इजराइल-अमेरिका जंग का सीधा असर वेश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। भारत के बड़े शहरों में LPG Gas Cylinder की किल्लत आए दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में लोगों का आरोप है कि ब्लैक में 300-400 रुपये किलो गैस बेची जा रही है।

यह एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग है, जो दाम बढ़ाकर चोरी से माल सप्लाई किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर रात के अधेंरे में 1500 से 2000 के बीच दिया जा रहा है।

बिहार कांग्रेस ने लिखा पत्र

इसी सिलसिले में बिहार कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को लेटर लिखकर मामले के बारे में अवगत कराया है। प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने लिखा- ‘यह समस्या सीधे बिहार के लोगों के पेट से जुड़ी है। मुख्यमंत्री जी, चूल्हा-चौका संकट में है।

घरेलू सिलेंडर के लिए लंबी कतारें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 3 दिन से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद है, जिससे होटल, रेस्टॉरेंट पर काफी असर पड़ रहा है। घरेलू गैस के लिए लोग तीन दिन से लंबी कतारों में हैं। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर में एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए करीब 500 मीटर लंबी लाइन लगी है।

वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब मनेगा। नालंदा में पुलिस वाले जिप्सी पर सिलेंडर ले जाते दिखे।

