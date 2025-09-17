Biharराज्य

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

Bihar Demographic Change
गिरिराज सिंह (फाइल फोटो)

Bihar Demographic Change : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमांचल क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल रही है. उन्होंने बताया कि वहां आज भी 1946 जैसी स्थिति है, लेकिन यह स्थिति जल्द ही बदलेगी. गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में कोई रोहिंग्या नहीं देखा जाएगा.

मंगलवार को किला मैदान में बक्सर और भोजपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त युवा शंखनाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने 20 साल पहले के “लालटेन युग” और वर्तमान विकास की तुलना की. उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं साइकिल से स्कूल जाती हैं, स्कूल में पोशाक पहनती हैं और परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त करती हैं. उन्होंने यह विकास एनडीए सरकार की उपलब्धि बताया और बताया कि 2005 में महिला साक्षरता दर 37 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 87 प्रतिशत हो गई है.

20 सालों में हुआ विकास, मस्जिदों में राजनीति पर जताई चिंता

गिरिराज सिंह ने जनता से पूछा कि 20 साल पहले क्या बिजली उपलब्ध थी और क्या सड़कें सही स्थिति में थीं. उन्होंने कहा कि अगर तब सड़कें बेहतर होतीं तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी यात्राएं पूरी कर पाते. उन्होंने कहा कि यदि कोई अभी भी विकास नहीं देख पा रहा तो उसे क्या कहा जाए.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, घर, पेंशन, शौचालय और गैस कनेक्शन वितरण में किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि बेगूसराय के एक मौलवी ने कहा कि योजनाओं में हिंदू-मुस्लिम भेद नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने वोट मोदी को नहीं दिया.

गिरिराज सिंह ने मस्जिद से फतवे जारी होने पर चिंता जताई और कहा कि मस्जिद राजनीति के लिए नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मस्जिद से फतवा जारी होगा तो मंदिरों में भी घंटियां बजेगी. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे मोदी और नीतीश के कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं.

पथ निर्माण मंत्री ने विकास कार्यों का किया उल्लेख

कार्यक्रम में बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बक्सर के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने भी भाग लिया. उन्होंने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए युवा की परिभाषा दी और मोदी-नीतीश को जनता के लिए निरंतर काम करने वाला सबसे युवा नेतृत्व बताया.

युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र ने युवाओं से अपील की कि वे मेहनत और जोश के साथ काम करें ताकि बक्सर से महागठबंधन को हटाया जा सके.

कार्यक्रम में भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद थे, जिनमें जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अविनाश पाण्डेय, युवा के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज मिश्रा, प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय, तरारी विधायक विशाल प्रशांत सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल थे.

