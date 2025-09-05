Bhutan PM In Ayodhya : भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे भारत दौरे पर हैं और आज वे पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे हैं. जैसे ही उनका विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरता है, उनका स्वागत भव्य अंदाज में किया गया. एयरपोर्ट से वे सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए. इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों में भी विधिवत पूजन-अर्चन किया.

1 घंटे 40 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे मौजूद

प्रधानमंत्री तोबगे लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहे. इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और क्षेत्रीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त भी उनके साथ मौजूद रहे. इनके अलावा जिले और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी पूरे समय उनकी अगवानी में तैनात रहे.

उनकी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम किए गए. अयोध्या में PAC, CRPF, SSF, ATS और STF समेत सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों इस हाई-प्रोफाइल यात्रा की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से किया गया स्वागत

रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री का काफिला होटल रामायणा के लिए रवाना हुआ. यहां उनके स्वागत में पारंपरिक भूटानी अंदाज़ में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई. इन कार्यक्रमों में भूटानी संस्कृति की झलक स्पष्ट देखने को मिली. उनके सम्मान में खास तौर पर पारंपरिक शैली में दोपहर का भोज भी तैयार गया है, जिसमें स्थानीय और भूटानी व्यंजन परोसा जाएगा.

होटल में कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री तोबगे ने भारत-भूटान के सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों पर आधारित प्रदर्शनों को भी देखा. होटल में उन्हें रेड कार्पेट पर रिसीव किया गया, जिससे यह यात्रा एक राजकीय समारोह की तरह प्रतीत हुई.

दिल्ली के लिए रवाना होंगे भूटानी प्रधानमंत्री

दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री तोबगे अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. हालांकि उनका अयोध्या दौरा कुछ घंटों का ही रहेगा, लेकिन यह यात्रा भारत और भूटान के बीच मजबूत होते धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की गवाही देता है.

इस पूरे दौरे के दौरान अयोध्या में आस्था, परंपरा और कूटनीति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भगवान राम के दरबार में पहुंचकर भारतीय संस्कृति को नमन करते हैं.

यह भी पढ़ें : शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप