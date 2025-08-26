CM Bhagwant Mann In Tamil Nadu : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ में मुख्य अतिथी के तौर पर शिरकत करने तमिलनाडु पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, बिजली और अन्य लोक-कल्याणकारी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर राज्यवासियों की भलाई सुनिश्चित करना है.

तमिलनाडु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता के हित से जुड़े इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की राजनीति में इन विषयों को मुख्यधारा में लाने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है, क्योंकि पहले इन्हें अक्सर उपेक्षित किया जाता था.

योजना के लिए एम.के. स्टालिन की सराहना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सम्मान और गर्व का विषय है कि उन्हें ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ के विस्तार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार देश के अन्य हिस्सों में चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं से प्रेरणा लेने और उन्हें राज्य में लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है. मुख्यमंत्री ने ज़ोर देते हुए कहा कि पंजाब और तमिलनाडु के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो समय के साथ और गहरे होते जा रहे हैं.

दोनों राज्यों के रिश्ते और सशक्त होने की जताई उम्मीद

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, “विविधता में एकता भारत की असली ताकत है.” उन्होंने देश की सांस्कृतिक विविधता की तुलना रंग-बिरंगे फूलों के गुलदस्ते से की, जो अपनी सुंदरता और विविधता के कारण सबको आकर्षित करता है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आशा जताई कि उनका यह दौरा तमिलनाडु और पंजाब के बीच आपसी सहयोग को और सशक्त बनाएगा, और दोनों राज्यों के लिए विकास और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा.

