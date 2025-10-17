Punjabराज्य

भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज पाने के लिए पंजाब के CM ने ब्रिटिश वकीलों से की खास अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए.

Bhagat Singh rare video Punjab CM : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से समर्थन की अपील की. मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में भगत सिंह की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है. जानकारी के अनुसार, स्कॉटलैंड यार्ड के पास उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे की सुनवाई से संबंधित वीडियो मौजूद हो सकती है.

युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत

भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये वीडियो पूरे भारतवासियों, विशेषकर पंजाबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. राज्य सरकार पहले ही इन्हें प्राप्त करने के प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भगत सिंह से प्रेरणा ले सकें. उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल से अपील की कि वे इस गौरवशाली विरासत को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने में पंजाब सरकार का सहयोग करें.

ब्रिटिश निवेशकों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रण

एक अन्य मसले पर मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश निवेशकों को पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु बार काउंसिल से सहयोग मांगा. उन्होंने बताया कि पंजाब में सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएँ हैं. मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश निवेशकों को आगामी मार्च में होने वाले ‘इन्वेस्ट पंजाब सम्मेलन’ में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया.

बार काउंसिल का सहयोग और समर्थन

इस अवसर पर इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल की चेयर बारबरा मिल्स के.सी., चेयर की सलाहकार प्रीन ढिल्लों-स्टार्किंग्स, कंसल्टेंट मेलिशा चार्ल्स, और बैरिस्टर बलजिंदर बाठ सहित अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया. उन्होंने राज्य की आर्थिक उन्नति और जनकल्याण सुनिश्चित करने के लिए भगवंत सिंह मान द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भी सराहना की.

यह भी पढ़ें : पंजाब के मंत्री चेन्नई दौरे पर: विधानसभा की कार्यवाही का सीधा अनुभव और राज्य सहयोग की नई पहल

