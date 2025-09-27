Uttar Pradeshराज्य

बरेली हिंसा पर पुलिस का एक्शन: मौलाना तौकीर रजा सहित आठ गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा बंद

Anup Tiwari27 September 2025 - 3:18 PM
2 minutes read
Bareilly Violence
बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना तौकीर रजा (फाइल फोटो)

Bareilly Violence : बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने रविवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मौलाना तौकीर रजा खां भी शामिल हैं. पुलिस ने शहर के विभिन्न थानों में कुल दस मामले दर्ज किए हैं. मौलाना तौकीर को एक मामले में दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी बनाया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

इंटरनेट सेवा बंद

घटना के बाद प्रशासन ने जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है. बीएसएनएल के क्षेत्रीय जनरल मैनेजर पंकज पोरवाल ने पुष्टि की कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र के आधार पर इंटरनेट सेवाएं रोक दी जाएंगी. यह आदेश शासन की ओर से प्राप्त आधिकारिक निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा.

मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 39 से पूछताछ जारी

पुलिस के अनुसार, बवाल के सिलसिले में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज किए गए हैं. कोतवाली थाने में दर्ज दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया गया है, जबकि अन्य मामलों में उनके समर्थकों को नामजद किया गया है. इसके अलावा, फाइक एनक्लेव के बरातघर संचालक फरहत और उसके बेटे को भी जांच के आधार पर मुकदमे में शामिल किया गया है. पुलिस ने मौलाना को बरातघर संचालक के घर से गिरफ्तार किया है. इनके अलावा सरफराज, मनीफुद्दीन, अजीम अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर, रेहान और मोहम्मद सरफराज को भी हिरासत में लिया गया है. फिलहाल पुलिस 39 अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है.

तौकीर रजा ने घटना को बताया साजिश

बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने शुक्रवार रात 10:20 बजे एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मारनी हो तो मार दी जाए. उन्होंने खुद को नजरबंद बताया और मुसलमानों को मुबारकबाद दी. मौलाना ने घटना को साजिश करार देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है. उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक बर्ताव के लिए सख्त कानून बनाने की मांग भी की.

मौलाना ने यह भी कहा कि वह जाकर नमाज पढ़ना चाहते थे और लोगों को शांत करने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया. उन्होंने प्रशासन पर उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. मौलाना का कहना था कि इस मामले को दबाने की कोशिश जितनी की जाएगी, यह उतना ही ज्यादा बढ़ेगा.

हिंसा भड़काने का है आरोप

बता दें कि आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर के बुलावे पर शुक्रवार को शहर में बड़ी भीड़ जमा हुई थी. मौलाना के नदारद रहने पर स्थिति बिगड़ी और भीड़ ने खलील स्कूल तिराहे के आसपास दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया. नावल्टी चौराहा पर पुलिस पर पथराव हुआ और श्यामगंज में फायरिंग की गई. यह हिंसा लगभग तीन घंटे तक चली. पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया. शाम पांच बजे तक स्थिति काबू में आ गई.

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि इस दौरान 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि भीड़ के बैनर लेकर निकलने और पथराव करने का तरीका एक सुनियोजित साजिश का संकेत देता है. घटना के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

