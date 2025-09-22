Bareilley Poster Controversy : बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ लिखे पोस्टर हटाने को लेकर रविवार को किला थाना क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. थाना प्रभारी सुभाष कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इन पोस्टरों को हटाने की बात कही. इस पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध जताया और पुलिस से बहस हो गई.

घटना के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता डॉ. नफीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में डॉ. नफीस पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी है कि उसका हाथ काट देंगे और वर्दी उतरवा देंगे. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने डॉ. नफीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री भेजने का भी मामला

इसी दिन प्रेमनगर थाना क्षेत्र से भी एक और मामला सामने आया है. यहां के निवासी सलीम रजा ने थाने में शिकायत दी है कि उनके बेटे रिहान घोसी की इंस्टाग्राम आईडी पर श्यामपाल नामक व्यक्ति ने आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री भेजी. शिकायत में यह भी कहा गया है कि 21 सितंबर को आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज की और सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश की.

सलीम रजा ने आरोप लगाया कि श्यामपाल की इन हरकतों से समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है. प्रेमनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

