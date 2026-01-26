Punjabराज्य

“युद्ध नशों विरूद्ध” अभियान के 330वें दिन 50 नशा तस्कर गिरफ्तार

Shanti Kumari26 January 2026 - 1:08 PM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस की शांतिपूर्ण तैयारियों के बीच, पंजाब पुलिस ने रविवार को राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च आयोजित किए.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने अपने क्षेत्रों में पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरों (CPs) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) को निर्देशित किया. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों (SHOs) और गजेटेड अधिकारियों से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के समापन तक फील्ड में रहने को कहा.

जनता का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास

स्पेशल DGP कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि CPs/SSPs के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अपने-अपने जिलों के संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किए. इस अभ्यास का उद्देश्य जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना और पुलिस कर्मियों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना था.

उन्होंने बताया कि राज्यभर में सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई है और 20,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके और गणतंत्र दिवस की शांतिपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित किया जा सके.

पुलिस कर्मियों को मित्रवत व्यवहार का निर्देश

स्पेशल DGP ने कहा कि CPs/SSPs को भी विशेष कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन (CASO) आयोजित करने का निर्देश दिया गया, जिसे SP-रैंक अधिकारी की निगरानी में रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजारों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क आदि जैसे भीड़ वाले स्थानों पर किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हमने सभी पुलिस कर्मियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान हर व्यक्ति के साथ मित्रवत और शालीन व्यवहार किया जाए.”

50 तस्कर गिरफ्तार और 150 ग्राम हेरोइन बरामद

इस बीच, पुलिस टीमों ने नशा विरोधी अभियान “युद्ध नशों विरूध” को 330वें दिन जारी रखा. रविवार को 50 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए और उनके कब्जे से 150 ग्राम हेरोइन और 376 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल बरामद किए गए. इसके साथ ही 330 दिनों में कुल 46,443 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. नशा मुक्ति के भाग के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज आठ लोगों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया.

ये भी पढ़ें – पंजाब का ‘खूनी सड़क’ अब सुरक्षित सड़क में तब्दील, हादसों में 48% गिरावट, SSF मॉडल ने बचाई अनमोल जिंदगियां

