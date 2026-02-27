Uttar Pradeshराज्य

योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

Ajay Yadav27 February 2026 - 3:15 PM
1 minute read
Hoili Holiday :
योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

Hoili Holiday : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस महीने कर्मचारियों का वेतन होली से पहले ही भुगतान कर दिया जाए. इसके अलावा, इस बार होली की छुट्टी तीन दिन की रहेगी.

राज्य सरकार ने कहा कि आउटसोर्सिंग / संविदाकर्मी/ सफाईकर्मी आदि सभी कर्मियों का वेतन होली से पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें. किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कार्य दिवस घोषित किया गया है. इसके बदले 3 मार्च, 2026 को छुट्टी दी जाएगी.

2,3 और चार मार्च को होली की छुट्टी दी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए 2,3 और चार मार्च को होली की छुट्टी दी है. इस संबंध में राज्य के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.

आपको बता दें कि होली का त्योहार 4 मार्च 2026 (बुधवार) को मनाया जाएगा. होलिका दहन (छोटी होली) तीन मार्च 2026 (मंगलवार) की शाम को होगा. होली का त्योहार शांति और खुशहाली के साथ मनाया जाए. इसे लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है. संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस संबंध में दिशानिर्देश दे दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 February 2026 - 3:15 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

27 February 2026 - 7:08 PM
Photo of केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

27 February 2026 - 4:36 PM
Photo of Prayagraj Bribe Case : एक लाख रिश्वत मामले में महिला लेखपाल सहित एक गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Prayagraj Bribe Case : एक लाख रिश्वत मामले में महिला लेखपाल सहित एक गिरफ्तार, भेजे गए जेल

27 February 2026 - 3:47 PM
Photo of पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

27 February 2026 - 3:05 PM
Photo of हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

27 February 2026 - 2:43 PM
Photo of BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

27 February 2026 - 1:29 PM
Photo of लखनऊ में जुरासिक थीम पर बनेगा फैंटसी पार्क, नवरात्रि से पहले मिलेगी सौगात

लखनऊ में जुरासिक थीम पर बनेगा फैंटसी पार्क, नवरात्रि से पहले मिलेगी सौगात

27 February 2026 - 12:59 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

27 February 2026 - 12:52 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

27 February 2026 - 12:05 PM
Photo of चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

27 February 2026 - 10:57 AM
Back to top button