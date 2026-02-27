Hoili Holiday : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस महीने कर्मचारियों का वेतन होली से पहले ही भुगतान कर दिया जाए. इसके अलावा, इस बार होली की छुट्टी तीन दिन की रहेगी.

राज्य सरकार ने कहा कि आउटसोर्सिंग / संविदाकर्मी/ सफाईकर्मी आदि सभी कर्मियों का वेतन होली से पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें. किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कार्य दिवस घोषित किया गया है. इसके बदले 3 मार्च, 2026 को छुट्टी दी जाएगी.

2,3 और चार मार्च को होली की छुट्टी दी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए 2,3 और चार मार्च को होली की छुट्टी दी है. इस संबंध में राज्य के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.

आपको बता दें कि होली का त्योहार 4 मार्च 2026 (बुधवार) को मनाया जाएगा. होलिका दहन (छोटी होली) तीन मार्च 2026 (मंगलवार) की शाम को होगा. होली का त्योहार शांति और खुशहाली के साथ मनाया जाए. इसे लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है. संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस संबंध में दिशानिर्देश दे दिए गए हैं.

