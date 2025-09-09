राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, पीएम मोदी ने डाला पहला वोट

Ajay Yadav9 September 2025 - 11:37 AM
1 minute read
Vice President Election :
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, पीएम मोदी ने नए संसद भवन में डाला पहला वोट

  • उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू
  • पीएम मोदी ने सबसे पहले वोट डाला
  • एनडीए से सी.पी. राधाकृष्णन उम्मीदवार
  • विपक्ष से बी. सुदर्शन रेड्डी मैदान में
  • सांसद लगातार मतदान में भाग ले रहे

Vice President Election : उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय राजधानी स्थिति नए संसद भवन में शुरू हो गई है. जो शाम पांच बजे तक चलेगी. इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

मतदान की शुरूआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला. वोटिंग शुरू होते ही वे नए संसद भवन पंहुचे और मतदान करने के बाद परिसर से रवाना हो गए. प्रधानमंत्री मोदी आज बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है. इस बार उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी से हो रहा है.

एनडीए से सी.पी. राधाकृष्णन उम्मीदवार

उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान शुरू होने से पहले एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लोधी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन किए. वे महाराष्ट्र सदन से सीधे मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद उन्होंने कहा- इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होगी. हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं.

वहीं इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है. हम चुनाव जीतने जा रहे हैं. मैं केवल लोगों की अंतरात्मा की आवाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने यह नहीं कहा कि क्रॉस-वोटिंग होगी.

सांसद लगातार मतदान में भाग ले रहे

उधर, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा में जेडीएस सांसद एचडी देवेगौड़ा भी अपना वोट डालने संसद भवन पहुंचे. लगातार सांसद मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं.

