वीआईपी इलाके में रिटायर्ड महिला शिक्षिका की हत्या, लूट या अन्य कारण की जांच जारी

17 January 2026 - 3:52 PM
Bihar News

Bihar News : बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बड़े दावों के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा के साथ कथित रूप से हुए रेप और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार सुबह राजधानी के वीआईपी इलाके में एक रिटायर्ड महिला शिक्षिका का शव उसके घर से मिलने से पटना पुलिस सकते में आ गई.

महिला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की एजी कॉलोनी में रहती थी. शव को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या गला रेतकर की गई है. महिला की पहचान माधवी कुमारी (लगभग 77-78 वर्ष) के रूप में हुई है. एजी कॉलोनी में उनका अपना घर है. एक फ्लैट में माधवी कुमारी अकेली रहती थीं, जबकि अन्य फ्लैट में किराएदार रहते थे. उनके दो बेटे हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं.

प्रारंभिक जांच लूट का मामला

घटना की सूचना मिलने के बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस के साथ सचिवालय एसडीपीओ साकेत कुमार भी मौके पर पहुंचे. इस मामले में किराएदार समेत कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि, एसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि फिलहाल उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में यह मामला लूटपाट के दौरान हुई हत्या का प्रतीत हो रहा है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

एडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि हम मामले की हर पहलू पर जांच कर रहे हैं. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि हत्या गला रेतकर की गई हो सकती है. हालांकि, अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा.

CCTV से जल्द खुल सकती है घटना की सच्चाई

उन्होंने बताया कि अभी यह तय नहीं किया जा सकता कि यह लूटपाट की घटना है, क्योंकि घर का अधिकांश सामान सुरक्षित है. परिजन बताते हैं कि महिला के गले की चेन और हाथ की अंगूठी गायब हैं. इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी मदद से जल्द अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. वहीं, घटना स्थल के आधार पर पटना पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

