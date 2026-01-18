विदेश

ट्रंप की टैरिफ धमकी : EU सांसद व्यापार डील को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी

Ajay Yadav18 January 2026 - 11:47 AM
2 minutes read
Trump Tariff On EU :
ट्रंप की टैरिफ धमकी पर EU सांसद डील को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी

Trump Tariff On EU : यूरोपीय संघ के सांसद अब अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं. यह निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के विषय पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है.

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय संसद के सबसे बड़े दल यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) के नेता मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया पर कहा कि EPP यूपोपीय संघ और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के पक्ष में है. लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों के चलते अभी इसकी मंजूरी देना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर EU टैरिफ घटाने की योजना को भी अभी रोकना होगा.

रोपीय संसद की मंजूरी अब भी बाकी

यह व्यापार समझौता पिछले साल गर्मियों में EU कमीशन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ था. इसके तहत अमेरिका ज्यादातर EU सामान पर 15% टैरिफ लगाएगा, जबकि EU अमेरिकी औद्योगिक और कुछ कृषि उत्पादों पर ड्यूटी खत्म करेगा. इसका मकसद व्यापार युद्ध से बचना था. समझौता आंशिक रूप से लागू है, लेकिन यूरोपीय संसद की मंजूरी बाकी है.

वहीं, कई EU सांसद इस डील को अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ मानते हैं. जुलाई के बाद अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ बढ़ाने से यूरोप में असंतोष और बढ़ गया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे अस्वीकार्य बताया

वही, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ऐसे टैरिफ ट्रांसअटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इन्हें अस्वीकार्य बताया. यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी के चेयर बर्न्ड लांगे ने देशों की संप्रभुता के सम्मान पर जोर देते हुए समझौते को रोकने और EU के एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट (ACI) के इस्तेमाल की बात कही.

डील फ्रीज करने की मांग

वहीं, डेनिश सांसद पेर क्लाउसेन ने 30 MEPs के हस्ताक्षर के साथ डील को फ्रीज करने की मांग की है. इस मुद्दे पर EU के 27 देशों के राजदूत आपात बैठक करेंगे. पूरा मामला ट्रांसअटलांटिक रिश्तों में तनाव और व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ा रहा है.

जून से टैरिफ 25% बढ़ेगा

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को घोषणा की कि 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और डेनमार्क के सामान पर दस प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड को ‘पूरी तरह खरीदने’ की डील नहीं मिली, तो यह टैरिफ जून में बढ़कर 25% हो जाएगा. वही, ग्रीनलैंड डेनमार्क का सेमी-ऑटोनॉमस इलाका है और ट्रंप लंबे समय से इसे अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 January 2026 - 11:47 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या, कट्टरपंथी ने अलग तरीके से उतारा मौत के घाट

बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या, कट्टरपंथी ने अलग तरीके से उतारा मौत के घाट

17 January 2026 - 2:56 PM
Photo of Iran Crisis : ईरान से लौटे भारतीय, बताया खौफनाक मंजर, सरकार का जताया आभार

Iran Crisis : ईरान से लौटे भारतीय, बताया खौफनाक मंजर, सरकार का जताया आभार

17 January 2026 - 12:38 PM
Photo of Canada Travel Advisory : कनाडा ने 20 देशों की यात्रा पर कसा शिकंजा, जानिए क्या हैं वजहें

Canada Travel Advisory : कनाडा ने 20 देशों की यात्रा पर कसा शिकंजा, जानिए क्या हैं वजहें

16 January 2026 - 4:33 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

16 January 2026 - 3:55 PM
Photo of Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

16 January 2026 - 1:10 PM
Photo of बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले : घर जलाए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आवाज

बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले : घर जलाए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आवाज

16 January 2026 - 10:59 AM
Photo of ईरान में फंसे 2000 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित निकासी की मांग, सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की अपील

ईरान में फंसे 2000 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित निकासी की मांग, सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की अपील

15 January 2026 - 5:42 PM
Photo of अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

15 January 2026 - 1:50 PM
Photo of Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

14 January 2026 - 6:09 PM
Photo of लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

14 January 2026 - 4:55 PM
Back to top button