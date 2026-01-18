Trump Tariff On EU : यूरोपीय संघ के सांसद अब अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं. यह निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के विषय पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है.

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय संसद के सबसे बड़े दल यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) के नेता मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया पर कहा कि EPP यूपोपीय संघ और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के पक्ष में है. लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों के चलते अभी इसकी मंजूरी देना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर EU टैरिफ घटाने की योजना को भी अभी रोकना होगा.

रोपीय संसद की मंजूरी अब भी बाकी

यह व्यापार समझौता पिछले साल गर्मियों में EU कमीशन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ था. इसके तहत अमेरिका ज्यादातर EU सामान पर 15% टैरिफ लगाएगा, जबकि EU अमेरिकी औद्योगिक और कुछ कृषि उत्पादों पर ड्यूटी खत्म करेगा. इसका मकसद व्यापार युद्ध से बचना था. समझौता आंशिक रूप से लागू है, लेकिन यूरोपीय संसद की मंजूरी बाकी है.

वहीं, कई EU सांसद इस डील को अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ मानते हैं. जुलाई के बाद अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ बढ़ाने से यूरोप में असंतोष और बढ़ गया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे अस्वीकार्य बताया

वही, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ऐसे टैरिफ ट्रांसअटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इन्हें अस्वीकार्य बताया. यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी के चेयर बर्न्ड लांगे ने देशों की संप्रभुता के सम्मान पर जोर देते हुए समझौते को रोकने और EU के एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट (ACI) के इस्तेमाल की बात कही.

डील फ्रीज करने की मांग

वहीं, डेनिश सांसद पेर क्लाउसेन ने 30 MEPs के हस्ताक्षर के साथ डील को फ्रीज करने की मांग की है. इस मुद्दे पर EU के 27 देशों के राजदूत आपात बैठक करेंगे. पूरा मामला ट्रांसअटलांटिक रिश्तों में तनाव और व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ा रहा है.

जून से टैरिफ 25% बढ़ेगा

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को घोषणा की कि 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और डेनमार्क के सामान पर दस प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड को ‘पूरी तरह खरीदने’ की डील नहीं मिली, तो यह टैरिफ जून में बढ़कर 25% हो जाएगा. वही, ग्रीनलैंड डेनमार्क का सेमी-ऑटोनॉमस इलाका है और ट्रंप लंबे समय से इसे अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप