Chandigarh : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने तरन तारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) और श्री गुरु त़ेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किए जाने से संबंधित खबर का स्वयं संज्ञान (सू मोटो) लेते हुए नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को 10 नवंबर, 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।

प्रताप सिंह बाजवा को किया तलब

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया, जिसके बाद आयोग ने सू मोटो नोटिस लेते हुए प्रताप सिंह बाजवा को 10 नवंबर, 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है।

डिप्टी कमिश्नर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

इसके अतिरिक्त, डिप्टी कमिश्नर तरन तारन को भी आयोग की ओर से पत्र लिखकर कहा गया है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एस.सी./एस.टी. एक्ट, 1989 को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक कार्रवाई की रिपोर्ट जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से 17 नवंबर, 2025 को प्रस्तुत की जाए।

यह भी पढ़ें जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप





