तरनतारन उपचुनाव : तीसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

Punjab News :
  • उपचुनाव में तीसरे दिन 3 नामांकन
  • कांग्रेस के करणबीर सिंह ने दाखिल किया
  • अकाली दल की सुखविंदर व कंचनप्रीत
  • नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से
  • अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, वापसी 24

Punjab News:पंजाब विधानसभा की 21-तरन तारन सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं.

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 21-तरन तारन सीट के लिए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार करणबीर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर और कंचनप्रीत कौर (कवरिंग उम्मीदवार) ने भी अपने नामांकन दाखिल किए हैं.

नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से

उल्लेखनीय है कि नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन 13 और 14 अक्टूबर को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

