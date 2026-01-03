Chhattisgarhक्राइमराज्य

सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

Shanti Kumari3 January 2026 - 2:00 PM
1 minute read
Chhattisgarh Encounter

Chhattisgarh Encounter : छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में DRG जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबल सुकमा के किस्टाराम इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, जिस दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक लगातार फायरिंग हुई। जिसमें जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर किया।

मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी ढेर

जानकारी के मुताबिक जंगल में माओवादी मंगडू अपने साथियों के साथ छिपा था। जिसकी जानकारी मिलते ही एसपी किरण चव्हाण ने DRG की टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में मंगडू की भी मौत हो गई

बता दें की 40 वर्षीय वेट्टी मुका उर्फ मंगडू सुकमा जिले के गोगुड़ा गांव का रहने वाला था। वह पिछले कई सालों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। मंगडू कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था। उस पर कई नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप था। साथ ही वह अपने पास एके-47 जैसे हथियार रखता था। प्रशासन ने उसकी पकड़े जाने पर 8 लाख रुपये का इनाम रखा था।

बड़ी मात्रा में हथियार बरामद

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47, INSAS और SLR राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। कहा जा रहा है कि इससे नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। इस अभियान के तहत DRG की टीमों को दक्षिण बस्तर इलाके में भेजा गया। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

मुठभेड़14 लाशे बरामद

सुरक्षाबल और नक्सलियों के मुठभेड़ के बाद अबतक 14 माओवादियों की लाशें बरामद की गई हैं। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें – दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 January 2026 - 2:00 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

3 January 2026 - 1:26 PM
Photo of धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

3 January 2026 - 12:21 PM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Photo of पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

3 January 2026 - 10:03 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

3 January 2026 - 9:24 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

3 January 2026 - 8:41 AM
Photo of पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

3 January 2026 - 8:22 AM
Photo of दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

2 January 2026 - 7:36 PM
Photo of इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

इंदौर में दूषित पानी से मची तबाही, अब एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

2 January 2026 - 7:13 PM
Photo of बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

2 January 2026 - 6:02 PM
Back to top button