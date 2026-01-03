Chhattisgarh Encounter : छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में DRG जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबल सुकमा के किस्टाराम इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, जिस दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक लगातार फायरिंग हुई। जिसमें जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर किया।

मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी ढेर

जानकारी के मुताबिक जंगल में माओवादी मंगडू अपने साथियों के साथ छिपा था। जिसकी जानकारी मिलते ही एसपी किरण चव्हाण ने DRG की टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में मंगडू की भी मौत हो गई

बता दें की 40 वर्षीय वेट्टी मुका उर्फ मंगडू सुकमा जिले के गोगुड़ा गांव का रहने वाला था। वह पिछले कई सालों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। मंगडू कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था। उस पर कई नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप था। साथ ही वह अपने पास एके-47 जैसे हथियार रखता था। प्रशासन ने उसकी पकड़े जाने पर 8 लाख रुपये का इनाम रखा था।

बड़ी मात्रा में हथियार बरामद

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47, INSAS और SLR राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। कहा जा रहा है कि इससे नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। इस अभियान के तहत DRG की टीमों को दक्षिण बस्तर इलाके में भेजा गया। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

मुठभेड़14 लाशे बरामद

सुरक्षाबल और नक्सलियों के मुठभेड़ के बाद अबतक 14 माओवादियों की लाशें बरामद की गई हैं। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

