स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

Shanti Kumari26 October 2025 - 8:13 PM
1 minute read
IPS Y Puran Kumar Suicide
गुरुद्वारा नाडा साहिब में स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करते पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

Chandigarh : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में स्वर्गीय वाई. पूरन कुमार आईपीएस के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत की। उन्होंने वाई. पूरन कुमार आईपीएस के असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की भलाई के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज हमेशा याद रखेगा।

संधवां ने केजरीवाल का संदेश भी पहुंचाया

 संधवां ने ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पहुंचाया, जिन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि इस दुःख की घड़ी में हम स्वर्गीय वाई. पूरन कुमार आईपीएस के परिवार के साथ खड़े हैं।

स्वर्गीय आईपीएस के लिए संधवां ने प्रार्थना

स्पीकर संधवां ने वाहेगुरु से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में सदा के लिए स्थान दें तथा परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

गौरतलब है कि एडीजीपी रैंक से आईजी रैंक हासिल करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को खूद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की है जब अधिकारी ने सुसाइड किया था। इस दौरान उनकी पत्नी पी अमनीत कुमार जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, विदेश दौरे पर थी।  

