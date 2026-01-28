Punjabराज्य

स्पीकर कुलतार संधवां ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एवं अन्य अधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त किया

Shanti Kumari28 January 2026 - 6:02 PM
1 minute read
Ajit Pawar Death

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) तथा अन्य अधिकारियों, जिन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी, के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे एक समर्पित और निडर नेता थे तथा जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी और वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।

संधवा ने शोक व्यक्त किया

स्पीकर संधवां ने उनके निधन का समाचार सुनकर गहरा शोक व्यक्त किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारों को यह अपूरणीय क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

