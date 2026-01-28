Punjab News : SC आयोग ने SDM सचिन पाठक को किया तलब

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा एक मामले में कार्रवाई करते हुए नंगल के एस.डी.एम. सचिन पाठक को तलब किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.सी. आयोग के चेयरमैन सरदार जसबीर सिंह गढ़ी ने बताया कि संत इंदर दास निवासी गांव चूहड़वाली, जिला जालंधर द्वारा दायर एक शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा सुनवाई की जा रही है। इस मामले में आयोग द्वारा दिनांक 03-फरवरी-2026 को सचिन पाठक, एस.डी.एम. नंगल को तलब किया गया है।

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप