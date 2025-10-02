Sambhal mosque bulldozer Action : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है. असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित इस मस्जिद को हटाने का काम चल रहा है. इस मौके पर संभल के एसपी और डीएम भी वहां पहुंच गए हैं. ध्वस्त करने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

जिला प्रशासन ने मस्जिद को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है. आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है. जिसमें पीएसी जवानों के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. इससे पहले पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया था.

30 दिन पहले नोटिस के बाद कार्रवाई

वहीं पुलिस प्रशासन ने गांव के लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है. बताया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बैठक भी की थी प्रशासन के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण दस साल पहले सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के किया गया था. भूमि सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि यह जमीन ग्राम सभा की है, जिस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है. मस्जिद को हटाने के लिए 30 दिन पहले नोटिस भी जारी किया गया था. जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है.

कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई

जानकारी देते हुए संभल के डीएम राजेन्द्र पेन्सिया ने कहा कि पूरे जनपद में ही अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस मस्जिद का निर्माण तालाब के पास बनाया गया था. जिससे इलाके में जलभराव की भी समस्या हो रही थी. संभल के एसपी केके बिश्नोई ने बताया, ” प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 30 दिनों का समय दिया था. लेकिन 30 दिन बीतने के बाद भी जब उन्होंने मस्जिद को नहीं तोड़ा, तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि इसे खुद ही ध्वस्त किया जाएगा. यह निर्माण अवैध था.”

एसपी ने बताया कि मस्जिद को हटाने के लिए इन्हें पर्याप्त समय दिया गया था. लेकिन, अब तक इसे नहीं हटाया गया. पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है. यह काफी बड़ा क्षेत्र है. इस जगह का निर्माण कई बीघा जमीन पर किया गया था. गाँव में शांति व्यवस्था कायम है.

यह भी पढ़ें : विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप