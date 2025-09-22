Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक जमाकर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया, जो अब विवाद का कारण बन गया है. फरहान ने अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद “बंदूक चलाने” की शैली में सेलिब्रेट किया. यह दृश्य देखते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और खेल भावना को लेकर सवाल खड़े हो गए.

मैच में रहा शानदार प्रदर्शन

इस मुकाबले में फरहान ने 34 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए. उन्होंने फखर जमान के आउट होने के बाद रन गति को तेज किया और शुरुआती 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 91 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि इस पारी के दौरान उन्हें दो जीवनदान भी मिले, जब अभिषेक शर्मा उनके कैच पकड़ने में चूक गए.

फरहान के ‘गन सेलिब्रेशन’ को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में माहौल काफी संवेदनशील रहा है. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सीमा पर हुई गोलीबारी ने दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया है. ऐसे में इस तरह का जश्न कई लोगों को आपत्तिजनक प्रतीत हुआ है.

क्या हो सकती है कार्यवाई?

यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे. खासकर तब, जब भारत-पाकिस्तान लीग मैच में खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने की घटना पर पहले ही काफी विवाद हुआ था और एसीसी के अधिकारियों ने भी उस पर बयान दिए थे.

अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी पीसीबी चुप्पी साधे रखेगा या फरहान की हरकत को गंभीरता से लेते हुए कोई कार्रवाई करेगा. साथ ही यह भी अहम होगा कि क्या मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट इस मामले पर रिपोर्ट देते हैं या बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाती है.

फरहान का यह सेलिब्रेशन केवल एक खिलाड़ी के जश्न का तरीका नहीं, बल्कि खेल भावना और पेशेवर व्यवहार को लेकर गहरे सवाल खड़े करता है. ऐसे में निगाहें अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पर टिकी हैं कि वह इस मामले में निष्पक्ष कदम उठाती है या नहीं.

