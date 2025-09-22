खेल

भारत-पाक मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज ने किया ‘गन सेलिब्रेशन’, क्या हो सकती है कार्यवाई?

Anup Tiwari22 September 2025 - 7:15 PM
2 minutes read
Asia Cup 2025
अर्धशतक पूरा करने के बाद साहिबज़ादा फरहान ने किया अनोखा सेलिब्रेशन

Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक जमाकर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया, जो अब विवाद का कारण बन गया है. फरहान ने अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद “बंदूक चलाने” की शैली में सेलिब्रेट किया. यह दृश्य देखते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और खेल भावना को लेकर सवाल खड़े हो गए.

मैच में रहा शानदार प्रदर्शन

इस मुकाबले में फरहान ने 34 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए. उन्होंने फखर जमान के आउट होने के बाद रन गति को तेज किया और शुरुआती 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 91 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि इस पारी के दौरान उन्हें दो जीवनदान भी मिले, जब अभिषेक शर्मा उनके कैच पकड़ने में चूक गए.

फरहान के ‘गन सेलिब्रेशन’ को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में माहौल काफी संवेदनशील रहा है. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सीमा पर हुई गोलीबारी ने दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया है. ऐसे में इस तरह का जश्न कई लोगों को आपत्तिजनक प्रतीत हुआ है.

क्या हो सकती है कार्यवाई?

यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे. खासकर तब, जब भारत-पाकिस्तान लीग मैच में खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने की घटना पर पहले ही काफी विवाद हुआ था और एसीसी के अधिकारियों ने भी उस पर बयान दिए थे.

अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी पीसीबी चुप्पी साधे रखेगा या फरहान की हरकत को गंभीरता से लेते हुए कोई कार्रवाई करेगा. साथ ही यह भी अहम होगा कि क्या मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट इस मामले पर रिपोर्ट देते हैं या बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाती है.

फरहान का यह सेलिब्रेशन केवल एक खिलाड़ी के जश्न का तरीका नहीं, बल्कि खेल भावना और पेशेवर व्यवहार को लेकर गहरे सवाल खड़े करता है. ऐसे में निगाहें अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पर टिकी हैं कि वह इस मामले में निष्पक्ष कदम उठाती है या नहीं.

यह भी पढ़ें : प्रो. बाल चंद्र यादव ने बढ़ाया BBAU और देश का मान, लगातार पांचवीं बार टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari22 September 2025 - 7:15 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत-पाक: सुपर 4 में होगी टक्कर, दबाव, फॉर्म और जज़्बात की होगी असली परीक्षा

एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत-पाक: सुपर 4 में होगी टक्कर, दबाव, फॉर्म और जज़्बात की होगी असली परीक्षा

21 September 2025 - 4:12 PM
Photo of पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद सुपर-4 में भारत-पाक मैच के मैच रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, ICC का कड़ा संदेश

पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद सुपर-4 में भारत-पाक मैच के मैच रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, ICC का कड़ा संदेश

20 September 2025 - 9:00 PM
Photo of नई दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत ने खूबसूरत पदकों का अनावरण किया, दर्शाई विरासत और समावेशिता

नई दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत ने खूबसूरत पदकों का अनावरण किया, दर्शाई विरासत और समावेशिता

19 September 2025 - 9:36 PM
Photo of नो हैंडशेक’ विवाद पर ICC का बड़ा फैसला: PCB की मांग खारिज, नहीं हटाए जाएंगे मैच रेफरी

नो हैंडशेक’ विवाद पर ICC का बड़ा फैसला: PCB की मांग खारिज, नहीं हटाए जाएंगे मैच रेफरी

16 September 2025 - 7:11 PM
Photo of एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को हराया, सूर्यकुमार यादव की जीत पहलगाम शहीदों को समर्पित, संजय राउत बोले – ‘हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं’

एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को हराया, सूर्यकुमार यादव की जीत पहलगाम शहीदों को समर्पित, संजय राउत बोले – ‘हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं’

15 September 2025 - 5:11 PM
Photo of एशिया कप 2025: मैच के बाद भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने पर झल्ला उठी पाकिस्तानी टीम, दर्ज की शिकायत

एशिया कप 2025: मैच के बाद भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने पर झल्ला उठी पाकिस्तानी टीम, दर्ज की शिकायत

15 September 2025 - 3:19 PM
Photo of भारत-पाकिस्तान मुकाबला: जानें कैसा रहेगा दुबई में मौसम, क्या होगी भारत की संभावित टीम? और…

भारत-पाकिस्तान मुकाबला: जानें कैसा रहेगा दुबई में मौसम, क्या होगी भारत की संभावित टीम? और…

14 September 2025 - 3:34 PM
Photo of भारत-पाक मैच पर सियासत गरम: विपक्ष ने उठाई मैच रद्द करने की मांग, कहा ‘आतंक के साथ क्रिकेट नहीं’

भारत-पाक मैच पर सियासत गरम: विपक्ष ने उठाई मैच रद्द करने की मांग, कहा ‘आतंक के साथ क्रिकेट नहीं’

13 September 2025 - 10:48 PM
Photo of सियासत और सुरक्षा के बीच फंसा भारत-पाक मैच, हर वर्ग और क्षेत्र से उठ रही विरोध की आवाजें

सियासत और सुरक्षा के बीच फंसा भारत-पाक मैच, हर वर्ग और क्षेत्र से उठ रही विरोध की आवाजें

13 September 2025 - 8:18 PM
Photo of क्रिकेट प्रेमियों के लिए तैयार है सुपर संडे: भारत-पाकिस्तान की नई पीढ़ी दुबई में लिखेगी एशिया कप 2025 की नई कहानी

क्रिकेट प्रेमियों के लिए तैयार है सुपर संडे: भारत-पाकिस्तान की नई पीढ़ी दुबई में लिखेगी एशिया कप 2025 की नई कहानी

13 September 2025 - 4:50 PM
Back to top button