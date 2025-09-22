हाइलाइट्स :-

प्रो. यादव पांचवीं बार टॉप 2% वैज्ञानिक बने.

300 से अधिक शोधपत्र प्रकाशित.

ड्रोन तकनीक में शोध कर रहे हैं.

Prof. Bal Chandra Yadav : लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बाल चंद्र यादव ने एक बार फिर विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन किया है. प्रोफेसर यादव को अप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में लगातार पांचवीं बार शामिल किया गया है. यह सूची विश्वस्तरीय शोध और योगदान के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें प्रोफेसर यादव की निरंतर उपस्थिति उनके उल्लेखनीय वैज्ञानिक योगदान का प्रमाण है.

मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहचान

प्रोफेसर यादव का शोध मुख्य रूप से नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है. वे अब तक तीन सौ से अधिक शोधपत्र प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित कर चुके हैं, जो उन्हें वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में एक मजबूत पहचान दिलाते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा उनके कार्यों को पूर्व में भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है.

उनके निर्देशन में अब तक 26 से अधिक शोधार्थी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं. उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में फेलोशिप भी प्राप्त हुई है, जिनमें ब्रेनपूल फेलो (दक्षिण कोरिया), INTI रिसर्च फेलो (मलेशिया) और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, प्रयागराज द्वारा FNASc की उपाधि प्रमुख हैं.

एक्चुएटर्स पर कर रहे हैं काम

वर्तमान में प्रोफेसर यादव ड्रोन टेक्नोलॉजी में उपयोगी एक्चुएटर्स के विकास पर कार्य कर रहे हैं. साथ ही, वे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इसके प्रचार-प्रसार में निरंतर योगदान दे रहे हैं.

यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा की वैश्विक पहचान का भी प्रतीक है.

यह भी पढ़ें : नवरात्रि पर सरकार का तोहफा : GST 2.0 से खाने-पीने और पढ़ाई की चीजों पर भारी बचत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप