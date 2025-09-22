विदेश

रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

Anup Tiwari22 September 2025 - 8:46 PM
पहले से ही मजबूत हैं भारत-रूस रक्षा संबंध (फाइल फोटो)

Defense Deal : रूस ने भारत को अपनी पांचवीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमानों की सप्लाई और तकनीकी हस्तांतरण के तहत भारत में ही इन्हें बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह जानकारी एक रूसी समाचार एजेंसी ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है. इस प्रस्ताव में भारत में निर्माण के लिए एक प्लांट लगाने की योजना भी शामिल है.

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बातचीत

इसके साथ ही रूस ने भारत को S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को लेकर भी नई जानकारी दी है. भारत और रूस के बीच पांच रेजिमेंट S-400 की डील हुई थी, जिनमें से तीन की आपूर्ति हो चुकी है, जबकि बाकी दो की डिलीवरी अब तक लंबित है.

रिपोर्ट के अनुसार, इन दो अतिरिक्त रेजिमेंट की आपूर्ति को लेकर बातचीत जारी है. रूसी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, इन सिस्टम की डिलीवरी 2026 और 2027 तक पूरी कर दी जाएगी.

नाशिक के HAL प्लांट का रूस कर सकता है इस्तेमाल

रूस ने भारत में Su-57 निर्माण को लेकर संभावित निवेश का आकलन शुरू कर दिया है. संभावना जताई जा रही है कि नासिक स्थित HAL के मौजूदा Su-30 MKI प्लांट का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह कदम निर्माण लागत कम करने की दिशा में भी उठाया जा सकता है, जिससे भारत को बजट पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.

भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही बहुत मजबूत रहा है. पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा रूस से हथियारों के आयात में बड़ी हिस्सेदारी रही है. दोनों देशों के बीच कई संयुक्त परियोजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल्स का उत्पादन. अब Su-57 को लेकर भी सहयोग की संभावना दिख रही है.

