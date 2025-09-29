100 Years Of RSS : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करने वाले हैं. यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर बुधवार को प्रस्तावित है.

विजयदशमी के दिन हुई थी स्थापना

संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी. इस वर्ष गुरुवार को आरएसएस अपने सौ साल पूरे कर रहा है. कार्यक्रम में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति भी रहने की संभावना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक ‘मन की बात’ कार्यक्रम में संघ की सेवा भावना और अनुशासन की सराहना की. उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक हमेशा ‘राष्ट्र पहले’ के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हैं. प्रधानमंत्री ने आरएसएस की स्थापना को देश की बौद्धिक आज़ादी के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसकी अब तक की यात्रा को प्रेरणादायक कहा.

एक लाख से ज्यादा ‘हिंदू सम्मेलन’ करने की योजना

शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक लाख से अधिक ‘हिंदू सम्मेलन’ आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है. इस सिलसिले में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ‘संघ गीत’ नामक एक एल्बम का विमोचन किया. इस संग्रह में कुल 25 गीत शामिल हैं, जिन्हें प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने स्वरबद्ध किया है. मोहन भागवत ने इस संग्रह को मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया.

