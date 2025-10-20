Jay Krishan Singh Rouri Diwali Message : पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने हलका गढ़शंकर सहित दुनियाभर में बसे पंजाबियों को दीवाली, बंदी छोड़ दिवस और विश्वकर्मा दिवस सहित अन्य पवित्र त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं. डिप्टी स्पीकर श्री जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने कहा कि हमें अपने पारंपरिक त्योहारों को पूरी श्रद्धा, सम्मान और मर्यादा के साथ मनाना चाहिए. उन्होंने गुरु-पीरों द्वारा सत्य के मार्ग पर चलने की दी गई शिक्षाओं का पालन करने की अपील भी की.



सभी की सुख-शांति के लिए परमात्मा से अरदास करते हुए डिप्टी स्पीकर ने लोगों से अपील की कि दीवाली और बंदी छोड़ दिवस जैसे पवित्र पर्व पारंपरिक ढंग से मनाए जाएं और पटाखे चलाने से परहेज किया जाए. उन्होंने कहा कि पटाखे चलाने से जहां प्रदूषण फैलता है, वहीं इनके धमाकों से बेजुबान जानवरों में डर और सहम का माहौल बनता है. इसलिए हमें इंसानियत के नाते ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे.



श्री जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने हमें कर्म और हुनर से जोड़ा है, इसलिए हमें अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और अपने औज़ारों का हमेशा आदर करना चाहिए.

