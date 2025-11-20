Jharkhandक्राइमराज्य

रांची में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के बीच बढ़ी हलचल

Ranchi news

Ranchi : दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के बीच झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ओरमांझी थाना क्षेत्र में स्थित पिस्का गांव के एक घर से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

5,000 जिलेटिन स्टिक और 300 डेटोनेटर जब्त

छापेमारी के दौरान पुलिस को घर से 5,000 पीस जिलेटिन स्टिक और 300 पीस डेटोनेटर मिले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

स्थानीय सूचना पर पुलिस की कार्रवाई

एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि पिस्का गांव के एक मकान में अवैध तरीके से विस्फोटक रखा गया है, जिसका इस्तेमाल स्टोन चिप्स (पत्थर तोड़ने) के अवैध काम में किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर छापेमारी की।

अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए दो युवक

छापेमारी के दौरान घर में मौजूद दो युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी पहचान कर रही है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

मकान मालिक और नेटवर्क की तलाश

पुलिस को जानकारी मिली है कि इसी मकान से विस्फोटक की बिक्री भी की जाती थी, और इसे अन्य स्थानों पर सप्लाई किया जाता था। अब पुलिस इस पूरे अवैध कारोबार के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। पुलिस मकान मालिक और इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।

दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि रांची में पकड़ा गया यह विस्फोटक दिल्ली कार ब्लास्ट से किसी भी तरह जुड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन जांच एजेंसियां दोनों मामलों की जानकारी साझा कर रही हैं ताकि किसी संभावित कड़ी का पता लगाया जा सके।

यह भी पढ़ें

