Uttar Pradeshराष्ट्रीय

राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

Karan Panchal25 November 2025 - 2:14 PM
1 minute read
Ram Mandir Priest Salary
राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

Ram Mandir Priest Salary : ऐतिहासिक राम जन्मभूमि अयोध्या में पीएम मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी, मोहन भागवत भावुक हो गए। आखें खुशी के आसुओं से भर आई। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मान्यता है कि त्रेतायुग में इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था।

पुजारियों, मंदिर कर्मियों की सैलरी

इसी बीच आपको बताते चले की राम मंदिर में पुजारियों की सैलरी कितनी होती है, और उनका चयन कैसे होता है। आइए जानते हैं- राम मंदिर में पुजारियों और मंदिर कर्मियों की सैलरी इस प्रकार है- प्रधान पुजारी का वेतन 35 हजार रुपए हर महीने। सहायक पुजारियों की सैलरी 33 हजार रुपए हर महीने। मंदिर के भंडारी और कोठारी को 24 हजार रुपए हर महीने मिलता है। इसके अलावा नए भंडारी की नियुक्ति 19 हजार रुपए हर महीने की गई है।

ऐसे होता है चयन

बड़े मंदिर में पूजा का अनुभव, शांत और अनुशासनपूर्ण जीवन और उच्च धार्मिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है। उम्मीदवार के पास संस्कृत, वेद, शास्त्र और पूजा विधि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर पुजारी आचार्य या शास्त्री स्तर की शिक्षा प्राप्त होते हैं। उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है। उन्हें पूजा विधि का प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना होता है। इन सभी चरणों के बाद अंतिम चयन होता है।

हर साल बढ़ती है सैलरी

इतना ही नहीं सैलरी साल दर साल बढ़ाई भी जाती है। इसका अर्थ यह है कि पुजारी व मंदिर कर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूती दी जा सके। ट्रस्ट ने तय किया है कि पूजा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों के वेतन से फंड भी काटा जाए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था चलती रहे।

ये भी पढ़ें- PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 November 2025 - 2:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of आर्मी अफसर का मंदिर जाने से इनकार, सेना ने किया बर्खास्त, CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला

आर्मी अफसर का मंदिर जाने से इनकार, सेना ने किया बर्खास्त, CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला

25 November 2025 - 4:02 PM
Photo of ‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

25 November 2025 - 2:16 PM
Photo of इथियोपिया में फटा 12 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, दिल्ली तक आई आंच, कई उड़ाने रद्द

इथियोपिया में फटा 12 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, दिल्ली तक आई आंच, कई उड़ाने रद्द

25 November 2025 - 1:23 PM
Photo of ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान

‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान

25 November 2025 - 1:04 PM
Photo of PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

25 November 2025 - 12:01 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान: कहा- मुल्क का दुश्मन…

दिल्ली ब्लास्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान: कहा- मुल्क का दुश्मन…

24 November 2025 - 8:23 PM
Photo of निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

24 November 2025 - 7:20 PM
Photo of Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

24 November 2025 - 6:44 PM
Photo of सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

सपा सांसद ने क्यों कहा नंगे पैर जाने की बात? राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सियासी हलचल तेज

24 November 2025 - 5:07 PM
Photo of राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

24 November 2025 - 4:04 PM
Back to top button