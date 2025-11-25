Ram Mandir Priest Salary : ऐतिहासिक राम जन्मभूमि अयोध्या में पीएम मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी, मोहन भागवत भावुक हो गए। आखें खुशी के आसुओं से भर आई। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मान्यता है कि त्रेतायुग में इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था।

पुजारियों, मंदिर कर्मियों की सैलरी

इसी बीच आपको बताते चले की राम मंदिर में पुजारियों की सैलरी कितनी होती है, और उनका चयन कैसे होता है। आइए जानते हैं- राम मंदिर में पुजारियों और मंदिर कर्मियों की सैलरी इस प्रकार है- प्रधान पुजारी का वेतन 35 हजार रुपए हर महीने। सहायक पुजारियों की सैलरी 33 हजार रुपए हर महीने। मंदिर के भंडारी और कोठारी को 24 हजार रुपए हर महीने मिलता है। इसके अलावा नए भंडारी की नियुक्ति 19 हजार रुपए हर महीने की गई है।

ऐसे होता है चयन

बड़े मंदिर में पूजा का अनुभव, शांत और अनुशासनपूर्ण जीवन और उच्च धार्मिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है। उम्मीदवार के पास संस्कृत, वेद, शास्त्र और पूजा विधि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर पुजारी आचार्य या शास्त्री स्तर की शिक्षा प्राप्त होते हैं। उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है। उन्हें पूजा विधि का प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना होता है। इन सभी चरणों के बाद अंतिम चयन होता है।

हर साल बढ़ती है सैलरी

इतना ही नहीं सैलरी साल दर साल बढ़ाई भी जाती है। इसका अर्थ यह है कि पुजारी व मंदिर कर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूती दी जा सके। ट्रस्ट ने तय किया है कि पूजा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों के वेतन से फंड भी काटा जाए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था चलती रहे।

