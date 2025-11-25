राष्ट्रीय

PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

Karan Panchal25 November 2025 - 12:01 PM
PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर शिखर पर धर्मध्वज फहरा दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी भावुक हो गए। आखों में आंसुओं के साथ पीएम मोदी ने भगवान राम के चरणों का ध्यान किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी साथ मौजूद रहे।

इस पवित्र पावन अवसर पर सीएम योगी अदित्यनाथ ने भक्तों को संबोधित किया। इस बार सीएम योगी के संबोधन में एक नई उर्जा दिखी। उन्होंने कहा कि मंदिर के शिखर फहरा रहा यह केसरिया ध्वज नए भारत का प्रतीक है। 500 वर्षों में समय बदला, नेतृत्व बदला, लेकिन आस्था न झुकी, न रुकी। जब आरएसएस के हाथ में कमान आई तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।

