Rajasthanराज्य

दिवाली से पहले राहत: राजस्थान में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ

Anup Tiwari3 October 2025 - 10:11 PM
1 minute read
Rajasthan News
सीएम भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी (फाइल फोटो)

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के कार्मिकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है. इसके तहत सातवें वेतनमान के अनुसार डीए 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है. यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा.

आठ लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

इस फैसले से करीब 8 लाख राज्य कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा. पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में संवेदनशील निर्णय बताया.

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक का एरियर उनके सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा होगा. पेंशनधारियों को भी इस अवधि के लिए नकद महंगाई राहत दी जाएगी.

सरकार पर पड़ेगा 1230 करोड़ रूपए का वार्षिक वित्तीय भार

इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए में वृद्धि के बाद राजस्थान सरकार ने बिना विलंब किए इसे लागू किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और दिवाली का त्यौहार उनके लिए और भी खुशी लेकर आएगा.

