Punjab youth government jobs : युवाओं को रोजगार देने के अभियान को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पंजाब राज्य विद्युत निगम में भर्ती हुए 2105 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. इससे अब तक कुल 58,962 सरकारी नौकरियाँ युवाओं को दी जा चुकी हैं.

यह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोज़गारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, इसलिए राज्य सरकार का पूरा ध्यान इसे समाप्त करने पर केंद्रित है.

विद्युत निगम में नई नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में 2023 लाइनमैन, 48 इंटरनल ऑडिटर्स और 35 रेवेन्यू अकाउंटेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए. अप्रैल 2022 से अब तक इन दोनों निगमों में कुल 8984 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है. उन्होंने गर्व से कहा कि सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर और बिना किसी सिफ़ारिश के की गई हैं.

मेरिट आधारित नियुक्तियों पर जोर

भगवंत मान ने कहा, “पिछली सरकारों के समय युवाओं को केवल पैसे और सिफ़ारिश के आधार पर नौकरी मिलती थी, पर हमने इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. अब पंजाब में केवल मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है, और इसीलिए अब तक एक भी नियुक्ति अदालत में चुनौती का सामना नहीं कर पाई है.”

युवाओं को प्रेरित करने का संदेश

मुख्यमंत्री ने बाबा साहिब डॉ. भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हुए कहा कि हर युवा को उनके जीवन और दर्शन से प्रेरणा लेकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए. उन्होंने नए नियुक्त युवाओं से कहा कि वे सरकार का अभिन्न अंग बन चुके हैं और जनता की सेवा में पूरी निष्ठा और जोश के साथ कार्य करें.

युवाओं के सपनों को उड़ान देने के प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे रनवे विमान की उड़ान में मदद करता है, वैसे ही राज्य सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने में सहायक बनेगी. उन्होंने भावुक होकर कहा, “विहला मन, शैतान का घर होता है. इसलिए हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं ताकि वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें.”

बिजली क्षेत्र में किए गए सुधार

मुख्यमंत्री ने बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पावरकॉम भारी कर्ज़ में डूबी थी. सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का कर्ज़ चुका दिया है. जुलाई 2022 से 90% घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है.

कोयले की निरंतर आपूर्ति के लिए पछवाड़ा कोल माइंस को चालू करवाया गया, जिससे अब पंजाब में कोयले की कोई कमी नहीं है. गोइंदवाल साहिब स्थित जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में खरीदा और इसे तीसरे पातशाह अमरदास जी के नाम पर रखा गया.

पिछली सरकारों और कर्ज की विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें पंजाब को कर्ज़ में डुबाने के लिए ज़िम्मेदार हैं. विरासत में 2.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ मिला था, लेकिन विकास पर इसका उपयोग नहीं हुआ. अब हर पैसा पंजाब के विकास और जनता की भलाई पर खर्च किया जा रहा है.

केंद्र सरकार और पंजाब विश्वविद्यालय पर टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट भंग करने का निर्णय राज्य की गौरवशाली विरासत पर हमला है. पहले हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से जोड़ने का दबाव था, लेकिन राज्य सरकार ने विरोध किया और केंद्र पीछे हट गया.

उन्होंने भाखड़ा डैम से हरियाणा और राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने के दबाव का भी उल्लेख किया और कहा कि पंजाब किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों के लिए झुकेगा नहीं.

समारोह में भागीदारी

इस अवसर पर नए नियुक्त हुए युवाओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपने अनुभव साझा किए. कार्यक्रम में पंजाब राज्य विद्युत निगम के चेयरमैन-कम-प्रबंध निदेशक बसंत गर्ग और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, दिव्यांगों के लिए चल रही योजना ज़मीनी स्तर पर हो लागू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप