Chandigarh : राज्य में नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 236वें दिन पंजाब पुलिस ने 339 स्थानों पर छापेमारी की। इसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 75 एफआईआर दर्ज की गई और 95 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 236 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 33,802 हो गई है।

ड्रग्स मनी और नशीले पदार्श बरामद

इन छापों के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 685 ग्राम हेरोइन, 93 किलोग्राम भुक्की, 1,245 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,760 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

अधिकारियों को सीएम मान का निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपीज को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई है।

राज्य भर में 339 स्थानों पर हुई छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 59 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 339 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 343 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – इन्फोर्समेंट , डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की है। पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के तहत आज 29 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए राज़ी किया।

यह भी पढ़ेंhttp://अमृतसर में ड्रोन तस्करी नेटवर्क का खुलासा, 5 किलो हेरोइन के साथ ड्रग सरगना गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप