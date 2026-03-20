Punjabराज्य

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इंस्पेक्टर को 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Ajay Yadav20 March 2026 - 9:34 AM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इंस्पेक्टर को 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान, जिला फरीदकोट की जैतो मंडी में स्थित वेयरहाउस में तैनात वेयरहाउस इंस्पेक्टर नरेश कुमार गोयल को 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए, राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव घणिया, जिला फरीदकोट के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

मंडी से फसल न उठाने की धमकी

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता आढ़तिया के रूप में काम करता है और आरोपी वेयरहाउस इंस्पेक्टर नरेश कुमार गोयल आढ़तियों से फसल की खरीद करता है. आरोपी वेयरहाउस इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से 18,500 रुपये की रिश्वत मांगी और कहा कि यदि शिकायतकर्ता उसे रिश्वत नहीं देगा तो वह उसकी आने वाली गेहूं की फसल को मंडी से नहीं उठने देगा. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी इंस्पेक्टर अक्सर रिश्वत लेने के लिए किसानों से खरीदी गई फसलों में जानबूझकर दोष निकालता रहता है.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज

शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर से संपर्क किया. उसकी शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक जाल बिछाया, जिसमें आरोपी इंस्पेक्टर को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर में मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- बाहर आश्रम का बोर्ड, अंदर नकली नोटों का कारखाना, नकली करेंसी का पर्दाफाश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 March 2026 - 9:34 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में 426 ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी, 248 आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में 426 ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी, 248 आरोपी गिरफ्तार

20 March 2026 - 9:10 AM
Photo of पालम अग्निकांड में 9 की मौत पर सियासी टकराव, केजरीवाल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

पालम अग्निकांड में 9 की मौत पर सियासी टकराव, केजरीवाल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

20 March 2026 - 8:16 AM
Photo of विजिलेंस का बड़ा एक्शन, फरवरी में रिश्वत लेते 14 केस 18 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस का बड़ा एक्शन, फरवरी में रिश्वत लेते 14 केस 18 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार

19 March 2026 - 6:58 PM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला: एसिड अटैक पीड़ितों के लिए योजना जेंडर-न्यूट्रल, मासिक सहायता बढ़ाकर किया ₹10,000

मान सरकार का बड़ा फैसला: एसिड अटैक पीड़ितों के लिए योजना जेंडर-न्यूट्रल, मासिक सहायता बढ़ाकर किया ₹10,000

19 March 2026 - 6:52 PM
Photo of 13वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, फ्लैट में मिला मां का दो-तीन दिन पुराना शव

13वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, फ्लैट में मिला मां का दो-तीन दिन पुराना शव

19 March 2026 - 5:48 PM
Photo of इंदौर अग्निकांड: पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

इंदौर अग्निकांड: पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

19 March 2026 - 4:38 PM
Photo of छत्तीसगढ़ में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट, गर्मी से मिली राहत

छत्तीसगढ़ में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट, गर्मी से मिली राहत

19 March 2026 - 3:36 PM
Photo of गुजरात के बनासकांठा में लव मैरिज विवाद: रबारी और चौधरी समाज आमने-सामने, पुलिस तैनात

गुजरात के बनासकांठा में लव मैरिज विवाद: रबारी और चौधरी समाज आमने-सामने, पुलिस तैनात

19 March 2026 - 3:06 PM
Photo of झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, पुलिस और JSSC मामलों में दिए अहम निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, पुलिस और JSSC मामलों में दिए अहम निर्देश

19 March 2026 - 2:41 PM
Photo of 98 वर्षीय महिला को मिला कैशलेस कैंसर इलाज, पंजाब सरकार का जनहितकारी स्वास्थ्य मॉडल पर भरोसा

98 वर्षीय महिला को मिला कैशलेस कैंसर इलाज, पंजाब सरकार का जनहितकारी स्वास्थ्य मॉडल पर भरोसा

19 March 2026 - 1:53 PM
Back to top button