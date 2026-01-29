Punjabराज्य

पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

Shanti Kumari29 January 2026 - 7:30 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखकर चंडीगढ़ को पंजाब के निवासियों के लिए हथियार लाइसेंस के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है।

पंजाबियों के हथियार लाइसेंस में आसान संशोधन की मांग

उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत कुछ संशोधनों की आवश्यकता पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान नियमों के अनुसार पंजाब के निवासियों को चंडीगढ़ में लाइसेंसी हथियार रखने के लिए अलग से अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अनावश्यक देरी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि जब पंजाब के निवासी हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें अधिकार क्षेत्र केवल पंजाब राज्य तक ही सीमित रहता है।

चंडीगढ़ को लाइसेंस में शामिल करने की मांग

उन्होंने आगे लिखा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होने के कारण राज्य का प्रशासनिक केंद्र है। पंजाब के अनेक निवासी चंडीगढ़ में रहते हैं और अक्सर सरकारी तथा निजी कार्यों के सिलसिले में चंडीगढ़ आते-जाते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए जब पंजाब के निवासियों को हथियार लाइसेंस जारी किया जाता है, तो चंडीगढ़ को भी इसके अधिकार क्षेत्र में स्वतः शामिल करना पूरी तरह तार्किक और व्यावहारिक होगा।

गृह मंत्री से स्पीकर का अनुरोध

उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे संबंधित नियमों/दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें – कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 January 2026 - 7:30 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

29 January 2026 - 7:28 PM
Photo of नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

29 January 2026 - 7:09 PM
Photo of कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

29 January 2026 - 6:58 PM
Photo of Sri Guru Ravidas Jayanti : पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व, पूरे राज्य में होंगे भव्य आयोजन

Sri Guru Ravidas Jayanti : पंजाब में श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व, पूरे राज्य में होंगे भव्य आयोजन

29 January 2026 - 6:44 PM
Photo of PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

29 January 2026 - 3:46 PM
Photo of 66वें जन्मदिन से 6 महीने 6 दिन पहले, 6 बार बने डिप्टी सीएम, अंक 6 से जुड़ा खास कनेक्शन

66वें जन्मदिन से 6 महीने 6 दिन पहले, 6 बार बने डिप्टी सीएम, अंक 6 से जुड़ा खास कनेक्शन

29 January 2026 - 1:35 PM
Photo of अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, हादसे की तहकीकात शुरू

अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, हादसे की तहकीकात शुरू

29 January 2026 - 12:52 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

29 January 2026 - 12:25 PM
Photo of चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

29 January 2026 - 12:02 PM
Photo of घने कोहरे में ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 4 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

घने कोहरे में ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 4 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

29 January 2026 - 11:50 AM
Back to top button