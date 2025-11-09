Chandigarh : पंजाब सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सिलसले में, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अब तक 3624.46 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है।

बजट प्रावधान

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 6175 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, ताकि सभी योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।

बुजुर्ग पेंशन योजना

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि बुजुर्ग पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक 2400.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि इस योजना के लिए 4100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

विधवा और आश्रित महिला सहायता

इसके अलावा, विधवा और आश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 693.04 करोड़ रुपए, आश्रित बच्चों को 242.77 करोड़ रुपए, और दिव्यांग व्यक्तियों को 287.95 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रकार इन योजनाओं के तहत कुल 1223.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इन वर्गों के लिए पंजाब सरकार द्वारा 2075 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की संख्या

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के 34.78 लाख लाभार्थी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि पंजाब सरकार जन-हित के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।डॉ.

सरकारी निर्देश

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। इसलिए हर योग्य लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। बलजीत कौर ने कहा “सरकार का हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में है,” ।

