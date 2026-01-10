Punjabराज्य

पंजाब पुलिस की फारेंसिक जांच में खुलासा, दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द बोला ही नहीं – आप

10 January 2026
3 minutes read
पंजाब पुलिस की फारेंसिक जांच में खुलासा, दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने 'गुरु' शब्द बोला ही नहीं - आप

Punjab News : सिख गुरूओं के बेअदबी मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पंजाब पुलिस की फारेंसिक जांच में साफ हो गया है कि दिल्ली की नेता विपक्ष आतिशी ने अपने वक्तव्य में “गुरु” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. भाजपा और कांग्रेस पर गुरुओं की बेअदबी करने के लिए फर्जी वीडियो बनाने और उसे जारी करने की आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है. साथ ही कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की है. आम आदमी पार्टी ने फर्जी वीडियो साझा करने वाले भाजपा और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद साफ है कि भाजपा और कांग्रेस ने जानबूझकर गुरुओं का नाम गंदी राजनीति में घसीटा और बेअदबी की. मोदी और राहुल गांधी सिख समाज से माफी मांगे.

आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस से गुरुओं का अपमान करने के लिए सिख समाज समेत पूरे देश माफी मांगने की मांग की है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं गुरुओं की बेअदबी की है. इससे पूरे सिख समाज की आस्था को गहरा ठेस पहुंचा है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन में “गुरु” नहीं बोला है. यह बात पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच से साफ हो गया है. भाजपा और कांग्रेस को सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए.

शीर्ष नेताओं से माफी और कार्रवाई की मांग

आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह सिख गुरुओं का बहुत सम्मान करती है. गुरुओं का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी. भाजपा ने गुरु साहिब का नाम इस्तेमाल कर दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी का फर्जी वीडियो बनाया और उसके विधायकों-मंत्रियों ने प्रसारित कर गुरु साहिब का अपमान किया. कांग्रेस भी सिख गुरुओं के अपमान में पीछे नहीं रही. भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा सिख गुरुओं का अपमान करने से सिख समाज में बहुत आक्रोश है. आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेता माफी मांगे और वीडियो साझा करने वालों पर कार्रवाई करें.

आतिशी को बदनाम करने की साजिश का दावा

आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा गुरु साहिब का नाम इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बनाकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली विधानसभा को चलने नहीं दे रही है. दिल्ली की जनता को पता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है. भाजपा दिल्ली के प्रदूषण, कानून व्यवस्था, गंदे पानी जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा करने से भाग रही है. इसलिए वह धर्म की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फर्जी वीडियो बनाकर गुरुओं का अपमान किया. आम आदमी पार्टी फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की मांग करती है. साथ ही गुरुओं का अपमान करने वाले भाजपा विधायकों को सदन से कम से कम छह महीने के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए.

जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में मामला दर्ज

उधर, पंजाब पुलिस ने बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से जारी किए गए वीडियो की फॉरेंसिक जांच की है. इस जांच में साफ हो गया है कि आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है. एडिटेड वीडियो को अपलोड करने और प्रसारित करने के संबंध में जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट से निकाले गए ऑडियो की फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द का उच्चारण नहीं किया है. पुलिस इकबाल सिंह की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की है. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुए हैं जिनमें दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को कथित तौर पर गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है. इन पोस्ट में भड़काऊ कैप्शन भी हैं.

