Punjab Alert On Independence Day : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में एक बड़ा कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन CASO चलाया. यह ऑपरेशन प्रदेशभर के 151 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किया गया.

इस राज्यस्तरीय तलाशी अभियान की निगरानी स्पेशल डीजीपी (कानून और व्यवस्था) अरपित शुक्ला स्वयं कर रहे थे. उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि वे इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करें.

स्टेशनों पर कड़ी चेकिंग, संदिग्धों की धरपकड़

पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी कर रहे लोगों की कड़ी चेकिंग की. इस दौरान 72 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. स्पेशल डीजीपी अरपित शुक्ला ने बताया कि इस व्यापक ऑपरेशन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी भी प्रकार की आपराधिक या आतंकवादी गतिविधि की आशंका को समाप्त करना है.

नशे के खिलाफ भी चला अभियान

रेलवे स्टेशनों पर CASO के साथ-साथ पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शुक्रवार को लगातार 160वें दिन कार्रवाई करते हुए राज्यभर में 352 स्थानों पर छापेमारी की. इन छापों में 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 59 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके साथ अब तक इस विशेष अभियान के अंतर्गत 25,149 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 1.2 किलो हेरोइन, 1.1 किलो अफीम, 12,627 नशीली गोलियां, और 2.3 लाख की नशे से जुड़ी नकदी बरामद की गई.

पूरे राज्य में विशेष निगरानी

स्पेशल डीजीपी के अनुसार, इस दिनभर की कार्रवाई में राज्यभर में 232 पुलिस टीमों ने भाग लिया, जिनकी निगरानी 106 गजटेड अधिकारियों द्वारा की गई. इन टीमों ने न सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर निगरानी रखी, बल्कि नशे के हॉटस्पॉट्स पर भी छापेमारी कर 375 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की.

53 लोगों को भेजा गया पुनर्वास केंद्र

नशे के खिलाफ सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुधार की नीति अपनाते हुए पंजाब पुलिस ने 53 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में इलाज के लिए प्रेरित किया है. यह पहल पंजाब को नशामुक्त बनाने के अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि सख्ती और सामाजिक जागरूकता दोनों पहलुओं को साथ लेकर चल रहा है.

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पूरी तरह अलर्ट

पंजाब पुलिस की यह दोहरी रणनीति, एक ओर सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा सख्ती और दूसरी ओर नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, यह साबित करती है कि सरकार स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित बनाने और पंजाब को नशामुक्त करने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. स्पेशल डीजीपी अरपित शुक्ला और डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब पुलिस लगातार चौकसी और सक्रियता दिखा रही है.

