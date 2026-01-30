Punjabराज्य

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 333वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.1 किलो हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Shanti Kumari30 January 2026 - 11:38 AM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : प्रदेश से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम “ युद्ध नशों विरुद्ध’ के 333वें दिन पंजाब पुलिस ने 275 स्थानों पर छापेमारी की। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश भर में 49 एफआईआर दर्ज कर 73 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 333 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 46,770 हो गई है।

इन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.1 किलो हेरोइन, 205 नशीली गोलियां तथा 46,440 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

पंजाब को नशा-मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा एसएसपीज़ को पंजाब को नशा-मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है।

275 स्थानों पर छापेमारी

इस अभियान के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 700 से अधिक पुलिस कर्मियों की 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 275 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 274 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति—इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)—लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 28 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।

ये भी पढ़ें – कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, शिक्षा विभाग के संगठनों के साथ मंत्री रवजोत सिंह ने की बैठक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 January 2026 - 11:38 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, शिक्षा विभाग के संगठनों के साथ मंत्री रवजोत सिंह ने की बैठक

कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, शिक्षा विभाग के संगठनों के साथ मंत्री रवजोत सिंह ने की बैठक

30 January 2026 - 11:27 AM
Photo of परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार गंभीर, 3 फरवरी को होगी यूनियन के साथ बैठक

परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार गंभीर, 3 फरवरी को होगी यूनियन के साथ बैठक

30 January 2026 - 11:11 AM
Photo of गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन, मंत्रियों और MPs ने किया उद्घाटन

गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन, मंत्रियों और MPs ने किया उद्घाटन

30 January 2026 - 11:04 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ का 10वां दिन, पंजाब पुलिस ने 765 स्थानों पर की छापेमारी, 3 हथियारों सहित 157 काबू

‘गैंगस्टरों पर वार’ का 10वां दिन, पंजाब पुलिस ने 765 स्थानों पर की छापेमारी, 3 हथियारों सहित 157 काबू

30 January 2026 - 10:40 AM
Photo of पंजाब सरकार की नई पहल : श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित, शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य

पंजाब सरकार की नई पहल : श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित, शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य

30 January 2026 - 8:21 AM
Photo of पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

29 January 2026 - 7:46 PM
Photo of पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

29 January 2026 - 7:30 PM
Photo of Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

29 January 2026 - 7:28 PM
Photo of नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

29 January 2026 - 7:09 PM
Photo of कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

कर्मचारियों को बीमारियों संबंधी जागरुक करने के लिये पंजाब सिविल सचिवालय में आयुष मेडिकल कैंप आयोजित

29 January 2026 - 6:58 PM
Back to top button