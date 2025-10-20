Punjabराज्य

पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 59 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने डी-एडिक्शन अभियान के तहत राज्यभर में छापेमारी में हेरोइन, अफीम, नशीली गोलियां और नकदी बरामद की।

Punjab : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant mann) द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए ‘डी-एडिक्शन’ अभियान चलाया गया है. इस अभियान को लगातार 231वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 322 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान कुल 43 एफआईआर दर्ज कर 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया.

भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

इन छापेमारियों के दौरान पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 717 ग्राम हेरोइन, 557 ग्राम अफीम, 320 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 44680 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. अब तक पिछले 231 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 33,405 हो गई है.

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. नशे के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

322 स्थानों पर हुई छापेमारी

इस अभियान के दौरान 55 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की 120 से अधिक टीमें राज्यभर में 322 स्थानों पर छापेमारी में शामिल रहीं. दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 323 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति – प्रवर्तन, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन लागू की है. ‘डी-एडिक्शन’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 26 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है.

